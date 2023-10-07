|
Dünya

BM Ortadoğu Özel Koordinatörü: Sivillere yönelik saldırıları derhal durdurun

Birleşmiş Milletler Ortadoğu Özel Koordinatörü Tor Wennesland, Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonuyla ilgili açıklama yapıp sivilleri hedef alan saldırıların derhal durdurulması gerektiğini belirtti.  

15:39 . 7/10/2023 Cumartesi
DHA
Birleşmiş Milletler Ortadoğu Özel Koordinatörü Tor Wennesland.

Birleşmiş Milletler Ortadoğu Özel Koordinatörü Tor Wennesland.

Birleşmiş Milletler Ortadoğu Özel Koordinatörü Tor Wennesland açıklamasında şu ifadelere yer verdi;


“Bu sabah Gazze Şeridi yakınlarındaki İsrail kent ve kasabalarına yönelik çok cepheli saldırıyı ve Hamas militanlarının İsrail'in orta kesimlerine roket yağdırmasını şiddetle kınıyorum.


Bu olaylar korkunç şiddet sahnelerine ve çok sayıda İsraillinin ölümüne ve yaralanmasına yol açmış olup, birçoğunun da Şerit içinde kaçırıldığına inanılmaktadır. Bunlar sivilleri hedef alan dehşet verici saldırılardır ve derhal durdurulmalıdır.


Tüm sivillerin esenliği için derin endişe duyuyorum. Azami itidal çağrısında bulunmak ve tüm tarafları sivilleri korumaya davet etmek üzere ilgili herkesle yakın temas halindeyim.


Bu tehlikeli bir uçurumdur ve herkesi uçurumun kenarından geri çekilmeye çağırıyorum."

#BM
#İsrail
#Filistin
2 gün önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Göztepe’nin performansı göz dolduruyor