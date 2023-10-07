BM Ortadoğu Özel Koordinatörü: Sivillere yönelik saldırıları derhal durdurun

Birleşmiş Milletler Ortadoğu Özel Koordinatörü Tor Wennesland açıklamasında şu ifadelere yer verdi;





“Bu sabah Gazze Şeridi yakınlarındaki İsrail kent ve kasabalarına yönelik çok cepheli saldırıyı ve Hamas militanlarının İsrail'in orta kesimlerine roket yağdırmasını şiddetle kınıyorum.





Bu olaylar korkunç şiddet sahnelerine ve çok sayıda İsraillinin ölümüne ve yaralanmasına yol açmış olup, birçoğunun da Şerit içinde kaçırıldığına inanılmaktadır. Bunlar sivilleri hedef alan dehşet verici saldırılardır ve derhal durdurulmalıdır.





Tüm sivillerin esenliği için derin endişe duyuyorum. Azami itidal çağrısında bulunmak ve tüm tarafları sivilleri korumaya davet etmek üzere ilgili herkesle yakın temas halindeyim.



