Dünya BM Özel Raportöründen Hollanda polisinin göstericilere şiddet kullanmasına tepki
AVRUPA

BM Özel Raportörü'nden Hollanda polisinin göstericilere şiddet kullanmasına tepki

Birleşmiş Milletler (BM) İşkenceyle Mücadele Özel Raportörü Nils Melzer, Hollanda'da polisin, Kovid-19 kısıtlamaları ve aşı politikalarına karşı düzenlenen protestolarda şiddet kullanmasına tepki göstererek, "Bu vahşet burada ve şimdi durmalıdır." ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi AA
BM Özel Raportöründen Hollanda polisinin göstericilere şiddet kullanmasına tepki
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Özel Raportör Melzer, Twitter'da Hollanda Dışişleri Bakanlığı hesabını da ekleyerek paylaşımlarda bulundu.

Hollanda polisinin göstericilere karşı şiddet içeren videolarını alıntılayan Melzer, ABD'de siyahi George Floyd'un öldürülmesinden bu yana "en iğrenç" polis şiddetlerinden birine tanıklık ettiğini vurguladı.

Melzer, "Bu memurlar ve amirleri işkence suçundan yargılanmalıdır. Bu vahşet burada ve şimdi durdurulmalıdır." ifadesini kullandı.

Hollanda hükümetine, meydana gelen polis şiddeti nedeniyle protesto notası da gönderileceğine dikkati çeken Melzer, bu yıl Hollanda, Fransa ve Polonya'ya yapacağı ziyaretlerde polis şiddetine odaklanacağını bildirdi.

Melzer, ziyaretleri öncesi, polis şiddetinden mağdur olanları, görgü tanıklarını ve sivil toplum kuruluşlarını Hollanda'daki polisin tutumu da dahil olmak üzere kendisine kanıtlar sunmaya davet etti.

Polis şiddeti görüntülere yansıdı

Hollanda'da 2 Ocak'ta yüzlerce kişi, Amsterdam Belediyesinin yasaklamasına rağmen, hükümetin Kovid-19 kısıtlamaları ve aşı politikalarına karşı protesto düzenlemişti.

Melzer'in alıntı yaptığı videoda, Hollanda polisinin yerde yatan bir göstericinin üzerine köpek saldığı ve copla şiddet uyguladığı görülüyor.

Polis köpeğinin kolunu kaptığı ve uzun süre bırakmadığı göstericinin yerlerde sürüklenmesi sosyal medyada yoğun tepkilere neden olmuştu.

BM Genel Sekreteri Guterres: ‘Hâlâ felaketin kapısını çalıyoruz’
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COP26’da ülkeler, iklim değişikliğine karşı alınacak bir dizi önlemi içeren bir anlaşmayı imzalarken, BM Genel Sekreteri Guterres, “Hâlâ iklim felaketinin kapısını çalıyoruz” değerlendirmesini yaptı.
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Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP26) ülkeler, iklim değişikliğine karşı alınacak bir dizi önlemi içeren anlaşmayı imzaladı. Özellikle Hindistan ve Çin’in itirazları sonrası değiştirilen bildiri, yine de kömür kullanımını azaltmayı hedefleyen tarihteki ilk anlaşma oldu.
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, kapanış konuşmasında “Kırılgan gezegenimiz pamuk ipliğine bağlı. Hala iklim felaketinin kapısını çalıyoruz” ifadelerini kullandı. Konferansta katılımcıların iklim değişikliği konusunda önemli adımlar attıklarını belirten Guterres, “Ancak ne yazık ki kolektif siyasi irade bazı derin çelişkileri aşmaya yetmedi” diye konuştu. Genel Sekreter, küresel ısınmada 1.5 derece hedefini canlı tutmak için harekete geçmek gerektiğini vurguladı.
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Fosil yakıt sübvansiyonlarının sona ermesi, kömürün aşamalı olarak kaldırılması ve gelişmekte olan ülkeleri desteklemek için 100 milyar dolarlık iklim finansmanı taahhüdünün yerine getirilmesi gerektiğini kaydeden Guterres, konferansta bu hedeflere tam ulaşılamadığını söyledi. Guterres, “Bir günde veya bir konferansta hedefimize varamayacağız. Ama oraya ulaşabileceğimizi biliyorum. Hayatımızın kavgasını veriyoruz. Asla pes etmeyin. Asla geri çekilmeyin. İlerlemeye devam edin” ifadelerini kullandı.
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KÖMÜR ANLAŞMASI<br><br>Bu arada konferans, küresel ısınmayı 1.5 santigrat derecede sınırlama hedefini canlı tutmayı amaçlayan küresel bir anlaşmayla sonuçlanırken, 200’e yakın ülkenin imza attığı anlaşmanın kömür kullanımıyla ilgili bölümünde son dakikada değişiklik yapılmak zorunda kalındı. Hindistan, anlaşmanın onaya sunulmasına çok az bir zaman kala, metinde, sera gazı emisyonlarının tek başına en büyük kaynağı konumundaki kömür enerjisini “aşamalı olarak durdurmak” yerine “aşamalı olarak azaltılması” şeklinde değişiklik yapılmasını talep etti. Hindistan’ın bu talebi, aralarında bazı kırılgan küçük ada ülkelerinin de bulunduğu çok sayıda ülkeden ve iklim savunucularından, nihai anlaşmayı zayıflattığı gerekçesiyle tepki gördü.
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“Amerikanın Sesi”ne göre, BM iklim görüşmelerinin son gününde birçok ülke, anlaşmanın istenen düzeyde olmamasından şikayet etse de “hiç olmamasından iyi olduğunu” ve iklim hedeflerinde kademeli bir ilerleme imkanı sunduğunu söyledi. İsviçre ve Meksika’dan müzakereciler, kömür kullanımı konusundaki dilin değiştirilmesinin, çok geç yapıldığı gerekçesiyle kurallara aykırı olduğunu savundu ancak onaylamaktan başka seçeneklerinin bulunmadığını kabul etti.
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NELER BULUNUYOR?<br><br>Glasgow İklim Anlaşması, yoksul ülkelere yönelik mali teşvikler içeriyor. Anlaşma ayrıca, en fazla karbon salınımı yapan ülkeleri, 2022 yılı sonuna kadar emisyonları azaltma yönünde daha güçlü taahhütler ortaya koymakla yükümlü tutuyor. Anlaşma, küresel ısınmaya neden olan sera gazı emisyonlarını azaltma yolunda bugüne kadarki verilmiş taahhütlerin yeterli olmaktan çok uzak olduğunu kabul ediyor ve ülkelerden, her yıl daha güçlü iklim sözleri vermesini istiyor.
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İklim değişikliği
BM Genel Sekreteri Guterres: ‘Hâlâ felaketin kapısını çalıyoruz’
Birleşmiş Milletler, İklim Değişikliği Konferansı'nda ülkeler, iklim değişikliğine karşı alınacak önlemleri içeren bir anlaşma imzaladı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, konferansın kapanış konuşmasında iklim değişikliğine karşı önemli adımlar attıklarını belirterek “Hâlâ iklim felaketinin kapısını çalıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

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