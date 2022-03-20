Dünya BM Özel Temsilcisi Yemende ramazanda ateşkes için görüşmeler yapıyor
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BM Özel Temsilcisi Yemen'de ramazanda ateşkes için görüşmeler yapıyor

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'de ramazan ayında ateşkes sağlanması için Ummanlı yetkililer ve İran destekli Husi heyetin müzakerecisiyle görüştü.

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Haber Merkezi AA
BM Özel Temsilcisi Yemende ramazanda ateşkes için görüşmeler yapıyor
BM Özel Temsilcisi Yemen'de ramazanda ateşkes için görüşmeler yapıyor.

Grundberg'in ofisine ait Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, BM Yemen Özel Temsilcisi'nin dün Umman'ın başkenti Muskat'ta gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin bilgi verildi.

BM Yemen Özel Temsilcisi'nin Husilerin müzakerecisi Muhammed Abdusselam ve Ummanlı yetkililerle bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmelerde, Ürdün'de devam etmekte olan BM istişarelerinin yanı sıra ramazan ayı boyunca (nisan ayının başlarından itibaren) olası bir ateşkes dahil Yemen'de kötüleşen insani duruma çözüm bulma çabalarının değerlendirildiği aktarıldı.

Grundberg'in çatışmanın taraflarıyla görüşmelerini sürdürdüğü kaydedilirken, bu konuda ayrıntılı bilgi verilmedi.

Uzmanlar, Umman'ın Yemen'deki çatışmanın taraflarıyla iyi ilişkilere sahip olduğunu dolayısıyla uluslararası toplumun ve bölge ülkelerinin, Yemen krizinin çözümünde Muskat'ın ara buluculuk rolüne güvendiğini ifade ediyor.

Grundberg'in Yemen kriziyle ilgili Ürdün'deki istişareleri üçüncü haftasına girdi

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg'in, 7 Mart'tan bu yana Ürdün'ün başkenti Amman'da Yemenli taraflarla yürüttüğü istişareler üçüncü haftasına girdi.

Grundberg'in ofisinden 7 Mart'ta yapılan açıklamada, gelecek haftalarda Ürdün'de ve Yemen'de siyasi partilerin yanı sıra ekonomi, güvenlik, sivil toplum alanlarında 100'den fazla Yemenli ile görüşmeler yapılacağı ifade edilmişti.

ABD'nin Yemen Büyükelçiliği de uluslararası toplumun Yemen'de barışı desteklemeye bağlı olduğunu ve Grundberg'in çabalarına tam destek verildiğini açıklamıştı.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede 7 yıldır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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