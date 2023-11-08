BM Raportörü: Gazze'yi yaşanılmaz hale getirerek askeri operasyon yürütmek savaş suçudur

BM'nin barınma hakları konusundaki özel raportörü Rajagopal, İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü yoğun saldırılar ve ablukaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.





Gazze'deki sivil konutlara ve altyapıya yönelik, insan hayatını etkileyen korkunç ve kitlesel saldırılara son vermek için dünyanın hemen harekete geçmesi gerektiğini belirten Rajagopal, "Sistematik olarak sivil konutları ve altyapıyı yok edeceğini, Gazze'yi yaşanılmaz hale getireceğini bilerek askeri operasyon yürütmek savaş suçudur" ifadesini kullandı.









Rajagopal, konutların, sivil tesisler ve altyapının sistematik veya yaygın şekilde bombalanmasının uluslararası insancıl hukuk, ceza hukuku ve insan hakları hukuku tarafından şiddetle yasaklandığını belirtti.

Bu tür eylemlerin "savaş suçu" anlamına geleceğini vurgulayan Rajagopal, bunların, sivil nüfusa yönelik olduğunda "insanlığa karşı suç" anlamına geldiğini ifade etti.





Rajagopal, apartmanlar, hastane, ambulans, okul, kilise, cami, altyapı tesisleri ve mülteci kamplarının askeri objeler olmadığını belirterek, İsrail'deki sivil konutların da bu kapsamda olduğunu ve buralara da Gazze'den veya başka bir yerden saldırılar düzenlemenin bir savaş suçu olduğunu kaydetti.





Gazze'deki 1 milyondan fazla insanın kuzeyden güneye tahliye emrini vermenin, tahliye yollarına ve "güvenli bölgelere" defalarca saldırmanın "uluslararası insancıl hukukun acımasız ve bariz bir ihlali olduğunu" vurgulayan Rajagopal, "İsrail'in bu eylemi uluslararası suç teşkil ediyor." ifadesine yer verdi.









BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları olarak tanınan sürecin bir parçası olarak biliniyor.





BM İnsan Hakları sistemindeki en büyük bağımsız olarak bilinen özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.





BM bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız olarak çalışmalarını yürütüyor.











