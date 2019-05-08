BM raporu: İnsanlık kendini yok ediyor

Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Konulu Hükümetlerarası Bilim-Politika Platformu (IPBES), dünya genelindeki canlı türlerine ilişkin bin 800 sayfalık raporunu Pazartesi günü Paris’te açıkladı.

Raporda başta tarım alanında olmak üzere acilen köklü değişiklikler yapılması gerektiği konusunda uyarıda bulunularak insanlığın kendi geçim kaynaklarını zarar verip yok ettiği belirtiyor.

BÖCEKLER TEHDİT ALTINDA

BM, biyoçeşitlilik uzmanları paneli başkanı Robert Watson, türlerin yok olmasının en az iklim değişikliği kadar insanlığı tehdit ettiğini belirtti. Watson gıda güvenliği, sağlığı ve kalitesinin türlerin yok olması nedeniyle risk altında olduğunu vurguladı.

Tehdit altındaki arılar meyve ve sebzelerin oluşması için tozlaşmayı sağlıyor. BM araştırmacılarına göre Avrupa’da böceklerin sayısı yüzde 80 oranında azaldı.

Sebep yine insanlar

BM raporu tarımcılık, ağaçların kesilmesi, madencilik, balıkçılık ve avcılığın türlerin yok olmasının başlıca sebebi olduğunu gösteriyor. Ekonominin büyümeyi değil yaşam kalitesini öne çıkarmak gerektiğini dile getiren uzmanlar, sürdürülebilir tarımcılık, balıkçılıkta etkili kota uygulamaları ve doğanın korunması için yapılan kamu yardımlarında reforma gidilmesini öneriyor.