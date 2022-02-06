BM raporu: Kuzey Kore füze programlarını geliştirmeyi sürdürüyor.

İzleyenlere füze denemeleri, tank tatbikatları, savunma fuarı anlatılırken, Kim için \"Ülkenin ve halkın kaderini üstlenirken; kar, yağmur ve rüzgara inatla göğüs gererek bize babacan yanını gösterdi. Vücudu eriyip gitti ve insanların hayallerini gerçekleştirmek için ise büyük acı ve endişe ile anne tarafını gösterdi\" diye ifade edildi.