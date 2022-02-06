Dünya BM raporu Kuzey Kore füze programlarını geliştirmeyi sürdürüyor
ASYA

BM raporu: Kuzey Kore füze programlarını geliştirmeyi sürdürüyor

Kuzey Kore'nin, uluslararası yaptırımlara rağmen nükleer ve balistik füze programlarını geliştirmeye devam ettiği bildirildi. Birleşmiş Milletler uzmanlarının hazırladığı raporda, Pyongyang'ın ocak ayı boyunca kısa ve orta menzilli füzeleri test etmeyi sürdürdüğüne ve bunların sayısının arttığına işaret edildi.

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Haber Merkezi AA
BM raporu: Kuzey Kore füze programlarını geliştirmeyi sürdürüyor
BM raporu: Kuzey Kore füze programlarını geliştirmeyi sürdürüyor.

Kuzey Kore'nin yaptırımlara rağmen nükleer ve balistik füze programlarını geliştirmeye devam ettiği belirtilen raporda, test edilen yeni teknolojiler arasında olası bir hipersonik savaş başlığının da yer aldığı vurgulandı.

Raporda ayrıca Kuzey Kore'nin siber araçlar ve ortak bilimsel araştırmaları içeren programlar için malzeme, teknoloji ve teknik bilgi aramaya devam ettiği kaydedildi.

Kuzey Kore, 30 Ocak'ta Hwasong-12 uzun menzilli balistik füze denemesi yaparak yıl başından bu yana yedinci füze denemesini gerçekleştirmişti.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor.

Kuzey Kore lideri Kim'in neden zayıfladığı ortaya çıktı
FOTOĞRAF 8
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Geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore'de bir belgesel yayınlandı.
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'2021, Büyük Zafer Yılı' adlı belgesel Kim Joung-Un'a dair sorulara yanıt verdi.
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Belgeselde Kuzey Kore lideri ata binerken ve çalışmaları denetlerken görüntüleniyor.
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Son zamanlara Kuzey Kore liderinin neden zayıfladığı merak konusuydu.
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Yayınlanan belgeselde ise bu sorunun cevabı verildi.
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Görüntülerde askeri yetkililer ile inşaat çalışmalarını da izleyen Kim'in zayıflıktan bollaşan kıyafetleri ve yürürken zorlanması gözlerden kaçmadı.<br><br>
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Belgeselde Kim'in 'düşmanlarla her bir yanı kuşatılmış ülkesi ve halkı için sonsuz acı çekmesi ve endişe duymasıyla' nedeniyle kilo verdiği iddia edildi.
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İzleyenlere füze denemeleri, tank tatbikatları, savunma fuarı anlatılırken, Kim için \"Ülkenin ve halkın kaderini üstlenirken; kar, yağmur ve rüzgara inatla göğüs gererek bize babacan yanını gösterdi. Vücudu eriyip gitti ve insanların hayallerini gerçekleştirmek için ise büyük acı ve endişe ile anne tarafını gösterdi\" diye ifade edildi.
Kuzey Kore lideri Kim'in neden zayıfladığı ortaya çıktı
Kim Jong-Un neden zayıfladığına dair soruların cevapları Kuzey Kore devlet televizyonu KCTV'de yayınlanan bir belgeselde yanıtlandı.

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