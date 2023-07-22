BM: Tahıl Anlaşması iyi niyetle bazı şeylerin başarılabileceğinin göstergesiydi

Griffiths, Tahıl Anlaşması vesilesiyle hayal bile edilemeyecek bir başarı elde edildiğini, Rusya’nın çekilmesinin bir hayal kırıklığı olduğunu vurgulayarak, “İstanbul'da anlaşmanın imzalandığın günden bu yana geçen 12 ay içinde Karadeniz Girişimi, Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından 45 ülkeye, binden fazla gemiyle 33 milyon tona yakın ürünün güvenli bir şekilde ihraç edilmesini sağladı. Bence bu, İstanbul'da o gün hayal bile edemeyeceğimiz bir başarıdır. O anlaşmayı imzalayan taraflar arasındaki işbirliği sayesinde, savaştaki o tarihi anlaşma sayesinde gerçekleşti. Pazartesi günü Rusya Federasyonu'nun Karadeniz İnisiyatifi'nden çekildiğini teyit etmesi hepimiz için büyük bir hayal kırıklığı oldu” diye konuştu.