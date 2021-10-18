Dünya BM Talibanın onayladığını duyurdu Afganistanda çocuk felci aşısı kampanyası tekrar başlıyor
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BM Taliban'ın onayladığını duyurdu: Afganistan'da çocuk felci aşısı kampanyası tekrar başlıyor

Birleşmiş Milletler (BM), Taliban'ın, Afganistan genelinde çocuk felci aşısı kampanyasının devam etmesini onayladığını bildirdi. UNICEF'ten yapılan açıklamada, 3 yılın ardından çocuk felci aşısı kampanyasının yeniden başlayacağı ve 3,3 milyondan fazla çocuğa erişimin hedeflendiği belirtildi.

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Haber Merkezi AA
BM Talibanın onayladığını duyurdu: Afganistanda çocuk felci aşısı kampanyası tekrar başlıyor
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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde Taliban'ın onayıyla, Afganistan'daki çocuk felci aşı kampanyasının, 8 Kasım'da başlatılacağını söyledi.

BM ve DSÖ Taliban'ın kararından memnun

  • BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü, Taliban'ın söz konusu kararını memnuniyetle karşıladı.

UNICEF'ten yapılan açıklamada, 3 yılın ardından çocuk felci aşısı kampanyasının yeniden başlayacağı ve 3,3 milyondan fazla çocuğa erişimin hedeflendiği belirtildi.

  • UNICEF Afganistan Temsilcisi Herve Ludovic De Lys de bu kararın, çocuk felcinin ortadan kaldırılmasında dev bir adım olduğunu ve ülkedeki her çocuğu aşılamayı hedeflediklerini ifade etti.
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