BM Taliban'ın onayladığını duyurdu: Afganistan'da çocuk felci aşısı kampanyası tekrar başlıyor

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde Taliban'ın onayıyla, Afganistan'daki çocuk felci aşı kampanyasının, 8 Kasım'da başlatılacağını söyledi.
BM ve DSÖ Taliban'ın kararından memnun
- BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü, Taliban'ın söz konusu kararını memnuniyetle karşıladı.
UNICEF'ten yapılan açıklamada, 3 yılın ardından çocuk felci aşısı kampanyasının yeniden başlayacağı ve 3,3 milyondan fazla çocuğa erişimin hedeflendiği belirtildi.
- UNICEF Afganistan Temsilcisi Herve Ludovic De Lys de bu kararın, çocuk felcinin ortadan kaldırılmasında dev bir adım olduğunu ve ülkedeki her çocuğu aşılamayı hedeflediklerini ifade etti.