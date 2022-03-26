Dünya BM Ukraynada en az 1104 sivil öldü, 3 milyon 772 bin 599 mülteci komşu ülkelere geçti
AVRUPA

BM: Ukrayna'da en az 1104 sivil öldü, 3 milyon 772 bin 599 mülteci komşu ülkelere geçti

Birleşmiş Milletler (BM) Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da en az 1104 sivilin hayatını kaybettiğini, 1754 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 3 milyon 772 bin 599 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
BM: Ukraynada en az 1104 sivil öldü, 3 milyon 772 bin 599 mülteci komşu ülkelere geçti
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler paylaşıldı.

Açıklamada, 24 Şubat-25 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 3 milyon 772 bin 599 mültecinin komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

Komşu ülkelerden en çok Polonya'ya (2 milyon 236 bin 314), Romanya'ya (579 bin 800), Moldova'ya (379 bin 204), Macaristan'a (342 bin 738) ve Slovakya'ya (267 bin 702) mültecinin geçtiği aktarılan açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 21-23 Şubat'ta 50 bin kişinin Rusya'ya geçiş yaptığı kaydedildi.

Ukrayna'dan komşu ülkelere giden mültecilerin yüz binlercesinin buradan diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.

Öte yandan BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Ukrayna içinde de yaklaşık 6,5 milyon sivilin yerinden edildiğini, böylelikle komşu ülkelere geçen mültecilerle birlikte yerinden edilen Ukraynalıların toplam sayısının 10 milyona ulaştığını bildirmişti.

En az 1104 sivil hayatını kaybetti

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine göre ise Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-25 Mart'ta en az 1104 sivil hayatını kaybetti, 1754 sivil yaralandı.

Açıklamada, sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği vurgulandı.

BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor. Ukrayna makamlarına göre ise hayatını kaybeden sivillerin sayısı çok daha fazla.

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