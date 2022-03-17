Dünya BM Ukraynada en az 780 sivil öldü 3 milyon 169 bin 897 mülteci komşu ülkelere geçti
AVRUPA

BM: Ukrayna'da en az 780 sivil öldü 3 milyon 169 bin 897 mülteci komşu ülkelere geçti

Birleşmiş Milletler, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da 780 sivilin hayatını kaybettiğini, 1252 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 3 milyon 169 bin 897 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
BM: Ukraynada en az 780 sivil öldü 3 milyon 169 bin 897 mülteci komşu ülkelere geçti
BM: Ukrayna'da en az 780 sivil öldü 3 milyon 169 bin 897 mülteci komşu ülkelere geçti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler paylaşıldı.

Buna göre, 24 Şubat-16 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere 3 milyon 169 bin 897 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

Ukraynalıların komşu ülkelerden en çok Polonya (1 milyon 916 bin 445), Romanya (491 bin 409) ve Moldova'ya (350 bin 886) geçtiği aktarılan açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 18-23 Şubat'ta 50 bin kişinin Rusya'ya geçiş yaptığı kaydedildi.

Ukrayna'dan komşu ülkelere giden mültecilerin yüz binlercesinin buradan diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.

En az 726 sivil öldü

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine göre, Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-16 Mart'ta en az 780 sivil hayatını kaybetti, 1252 sivil ise yaralandı.

Açıklamada, sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısı yapıldı.

BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor. Ukrayna makamlarına göre ise hayatını kaybeden sivillerin sayısı binlerle ifade ediliyor.

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