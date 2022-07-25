Dünya BM Ukraynadan tahıl gemilerinin birkaç gün içinde hareket etmesini bekliyoruz
AVRUPA

BM: Ukrayna'dan tahıl gemilerinin birkaç gün içinde hareket etmesini bekliyoruz

Birleşmiş Milletler, İstanbul'da imzalanan anlaşmayla ilgili tüm taraflarla iletişim halinde olduklarını ve Ukrayna'dan tahıl gemilerinin birkaç gün içinde hareket etmesini beklediklerini açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
BM: Ukraynadan tahıl gemilerinin birkaç gün içinde hareket etmesini bekliyoruz
Arşiv.

BM'nin New York'taki Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, "Cuma günü varılan anlaşma uyarınca, tahıl, gübre ve gıda yüklü gemilerin güvenli bir şekilde taşınmasını içeren anlaşmanın hedefine ulaşması için ilgili tüm tarafların çalışmasını istiyoruz." dedi.

Bu gemilerin Ukrayna'nın Karadeniz'e kıyısı olan limanlarından geçeceği ve bu limanlardan birinin de Odessa limanı olduğunu söyleyen Haq, "Gemilerin yola çıkması için tüm koşulların uygun olduğundan emin olmak istiyoruz. Odessa limanına saldırmanın bu konuda yardımcı olmadığına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Sözcü Yardımcısı, "Cumartesi gününden bu yana, tahıl anlaşmasını uygulama taahhütlerini teyit eden taraflarla iletişim halindeyiz. Genel Sekreter Antonio Guterres bu çerçevede tüm ilgili kişilerle iletişim kurmaya devam ediyor." dedi.

Haq, Ukrayna'dan tahıl yüklü gemilerin "birkaç gün içinde" hareket etmesini beklediklerini bildirdi.

Karadeniz'den güvenli gıda taşımacılığının tesisi için 22 Temmuz 2022'de, İstanbul Dolmabahçe Sarayı'ndaki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in huzurunda Ukrayna ve Rusya ile "İstanbul Tahıl Anlaşması" imzalanmıştı.

24 Şubat'tan bu yana Ukrayna ile Rusya arasında patlak veren savaş nedeniyle yük gemilerinin Ukrayna limanlarından çıkamaması sonucu dünyanın pek çok ülkesi tahıl kriziyle karşı karşıya kalmıştı.

ABD B planı için harekete geçti: Tahıl sevkiyatı anlaşmasını bypass etmek istiyorlar
DÜNYA
ABD B planı için harekete geçti: Tahıl sevkiyatı anlaşmasını bypass etmek istiyorlar
Arsalar kapış kapış gidiyor

Arsalar kapış kapış gidiyor

​Yatırımcının yeni rotası belli oldu.
Yerin 150 metre altında bulundu

Yerin 150 metre altında bulundu

​Bir şehrin kaderini değiştirecek.
Ne gerekiyorsa yaparız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Miçotakis herhalde bilmiyor öğrenecek.

​Tahıl sevkiyatı anlaşmasını bypass etmek istiyorlar.

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Partimizin önceden açıkladığı çalışmaları CHP sahiplenmeye başladı
Ata sporlarında renkli buluşma

Ata sporlarında renkli buluşma

Vaka sayısı 15 günde 3 katına çıktı.

Hastaneden açıklama geldi: Yürek yakan kilo detayı.

Rodos Adası yönünden Marmaris'e ittiler.
Bir ilde daha görüldü

Bir ilde daha görüldü

Trakya ve İstanbul'da ayçiçeği tarlalarına zarar vermişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.