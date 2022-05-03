BM: Yemenli gazetecilerin özgürlükleri ve güvenlikleri korunmalı

Grundberg, Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde barışın ve insan haklarının güçlendirilmesinde bağımsız medyanın oynadığı hayati rolün bir kez daha hatırlandığını belirtti.

Yemenli gazetecilerin sürekli şekilde gözdağı, keyfi alıkonulma ve tacizin yanı sıra kendi hayatlarına ve ailelerine yönelik tehdit riski altında olduğunu kaydeden Grundberg, "Yemenli gazetecilerin özgürlükleri ve güvenlikleri korunmalı." ifadesini kullandı.

Grundberg, Yemen'deki tüm taraflara "basın özgürlüğünü koruma, alıkonulan tüm gazetecileri ve medya çalışanlarını derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakma" çağrısını yineledi.

BM Özel Temsilcisi, medya alanında çalışanlar için güvenli ve bağımsız bir ortam hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Yerel ve uluslararası basın ile insan hakları örgütleri, Yemenli gazetecilerin ülkedeki çatışma taraflarınca gerçekleştirilen pek çok ihlale maruz kaldığını belirtiyor.

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Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütünün 2021'de yayımladığı rapora göre, dünya basın özgürlüğü sıralamasında Yemen, 180 ülke arasında 169. sırada yer alıyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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