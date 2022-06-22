Dünya BM Yunanistanın göçmen zorbalığını dünyaya duyurdu Gönüllü kuruluşlar boğucu etki altında
AVRUPA

BM Yunanistan'ın 'göçmen zorbalığını' dünyaya duyurdu: Gönüllü kuruluşlar 'boğucu etki' altında

Birleşmiş Milletler (BM), Yunanistan'a deniz yoluyla girmeye çalıştıkları sırada geri itilen göçmenleri korumak üzere kurulan ve gönüllü hizmet veren kuruluşların, Yunan hükümeti tarafından baskı gördüğünü, "Boğucu etki altındalar" diyerek açıkladı. BM tarafından yayımlanan raporlarda, Yunan hükümeti için göçmenleri geri itmenin bir devlet politikası haline geldiği vurgulandı.

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Haber Merkezi AA
BM Yunanistanın göçmen zorbalığını dünyaya duyurdu: Gönüllü kuruluşlar boğucu etki altında
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İnsan hakları savunucularının durumunu araştıran BM Özel Raportörü Mary Lawlor, yazılı açıklamasında, Yunanistan'ın göçmenlere yönelik politikasının, insan hakları savunucularını merkeze almadığını vurguladı.

"YUNAN HÜKÜMETİNİN BÜYÜK BASKISI ALTINDALAR"

Lawlor, Yunan hükümetinin, ülkeye kabul edilemeyen veya sınır dışı edilen göçmenlere yönelik dayanışma gösteren hak gruplarına karşı baskıcı tavrına tepki göstererek, "Göçmenlerle dayanışma eylemleri suç ve insan kaçakçılığı ile eşdeğer olarak yorumlanıyor. Ülkede sığınmacı ve göçmenlerin haklarını savunanlar, büyük baskı altında." değerlendirmesinde bulundu.

"BOĞUCU ETKİ OLUŞTURUYOR"

Yunan hükümetinin geçen yıl çıkardığı ve "ülkenin kıyılarında mahsur kalan göçmenleri kurtarmaya yönelik gönüllü kuruluşların faaliyetlerinin sınırlandırılmasına" yönelik yasaya değinen Lawlor, bu uygulamanın sivil toplum kuruluşlarına "boğucu etki" oluşturduğu vurgulandı.

"DEVLET POLİTİKASI HALİNE GELDİ"

Lawlor, Yunanistan'ın göçmenleri geri itme ve göçmen haklarını savunan grupları kısıtlamaya yönelik tam raporu Mart 2023'te BM İnsan Hakları Konseyi'ne sunacağını duyurdu.

BM Göçmen Hakları Özel Raportörü Felipe Gonzalez Morales, dün yayımladığı raporunda, Yunanistan'ın kara sularından ülkeye geçmeye çalışan göçmenleri geri itmesinin devlet politikası haline geldiğini belirtmişti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin verilerine göre 2020-2021 döneminde Yunan kıyılarından yaklaşık 540 geri itme vakası yaşanırken, en az 17 bin göçmen zor kullanılarak Türkiye kara sularına itildi.

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