Dünya BMde silahlı saldırgan alarmı Genel Merkez kapatıldı
AMERİKA

BM'de silahlı saldırgan alarmı: Genel Merkez kapatıldı

ABD'nin New York kentinde yer alan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi, bina dışındaki bir silahlı şüpheli nedeniyle kapatıldı. Ekipler, güvenlik nedeniyle tüm personel, diplomat ve gazetecilere binadan ayrılmamaları yönünde uyarı gönderdi.

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Haber Merkezi AA
BMde silahlı saldırgan alarmı: Genel Merkez kapatıldı
BM Genel Merkezi binası silahlı bir şüpheli yüzünden kapatıldı

BM Genel Merkezinin 42. Cadde üzerindeki girişinde silahlı olduğu belirtilen ve üzerinde kırmızı bir ceket olduğu görülen şüpheli yüzünden 1. Cadde trafiğe kapatıldı.

"BİNADAN AYRILMAYIN" UYARISI

BM Güvenlik Birimi de bina dışındaki "güvenlik durumu" nedeniyle tüm personel, diplomat ve gazetecilere binadan ayrılmamaları yönünde uyarı gönderdi.

AA çalışanı Betül Yürük tarafından servis edilen kırmızı kazaklı şüphelinin fotoğrafı
AA çalışanı Betül Yürük tarafından servis edilen kırmızı kazaklı şüphelinin fotoğrafı

Anadolu Ajansı'nın BM Genel Merkezi'ndeki 1. Cadde'ye bakan ofisinden şüphelinin 42. Cadde üzerindeki girişte olduğu görülüyor ve New York Polis Departmanından ekipler bina dışında bekliyor.

BM Genel Merkezi önünde silahlı saldırı alarmı: Giriş ve çıkışlar kapatıldı
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BM Genel Merkezi önünde silahlı saldırı alarmı: Giriş ve çıkışlar kapatıldı
ABD'nin New York kentinde yer alan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkez binası önünde silahlı şahıs polisi alarma geçirdi. New York polisi, binaya giden yolları trafiğe kapatarak bölgeyi güvenlik kordonu altına aldı. Halkın bölgeden uzak durması istendi. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, polis ekiplerinin silahlı şahsın etrafını sardığı görüldü.

BM'den tarihi çağrı: 41 milyar dolarlık insani yardım lazım
DÜNYA
BM'den tarihi çağrı: 41 milyar dolarlık insani yardım lazım

BM Genel Sekreteri Guterres: ‘Hâlâ felaketin kapısını çalıyoruz’
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COP26’da ülkeler, iklim değişikliğine karşı alınacak bir dizi önlemi içeren bir anlaşmayı imzalarken, BM Genel Sekreteri Guterres, “Hâlâ iklim felaketinin kapısını çalıyoruz” değerlendirmesini yaptı.
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Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP26) ülkeler, iklim değişikliğine karşı alınacak bir dizi önlemi içeren anlaşmayı imzaladı. Özellikle Hindistan ve Çin’in itirazları sonrası değiştirilen bildiri, yine de kömür kullanımını azaltmayı hedefleyen tarihteki ilk anlaşma oldu.
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, kapanış konuşmasında “Kırılgan gezegenimiz pamuk ipliğine bağlı. Hala iklim felaketinin kapısını çalıyoruz” ifadelerini kullandı. Konferansta katılımcıların iklim değişikliği konusunda önemli adımlar attıklarını belirten Guterres, “Ancak ne yazık ki kolektif siyasi irade bazı derin çelişkileri aşmaya yetmedi” diye konuştu. Genel Sekreter, küresel ısınmada 1.5 derece hedefini canlı tutmak için harekete geçmek gerektiğini vurguladı.
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Fosil yakıt sübvansiyonlarının sona ermesi, kömürün aşamalı olarak kaldırılması ve gelişmekte olan ülkeleri desteklemek için 100 milyar dolarlık iklim finansmanı taahhüdünün yerine getirilmesi gerektiğini kaydeden Guterres, konferansta bu hedeflere tam ulaşılamadığını söyledi. Guterres, “Bir günde veya bir konferansta hedefimize varamayacağız. Ama oraya ulaşabileceğimizi biliyorum. Hayatımızın kavgasını veriyoruz. Asla pes etmeyin. Asla geri çekilmeyin. İlerlemeye devam edin” ifadelerini kullandı.
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KÖMÜR ANLAŞMASI<br><br>Bu arada konferans, küresel ısınmayı 1.5 santigrat derecede sınırlama hedefini canlı tutmayı amaçlayan küresel bir anlaşmayla sonuçlanırken, 200’e yakın ülkenin imza attığı anlaşmanın kömür kullanımıyla ilgili bölümünde son dakikada değişiklik yapılmak zorunda kalındı. Hindistan, anlaşmanın onaya sunulmasına çok az bir zaman kala, metinde, sera gazı emisyonlarının tek başına en büyük kaynağı konumundaki kömür enerjisini “aşamalı olarak durdurmak” yerine “aşamalı olarak azaltılması” şeklinde değişiklik yapılmasını talep etti. Hindistan’ın bu talebi, aralarında bazı kırılgan küçük ada ülkelerinin de bulunduğu çok sayıda ülkeden ve iklim savunucularından, nihai anlaşmayı zayıflattığı gerekçesiyle tepki gördü.
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“Amerikanın Sesi”ne göre, BM iklim görüşmelerinin son gününde birçok ülke, anlaşmanın istenen düzeyde olmamasından şikayet etse de “hiç olmamasından iyi olduğunu” ve iklim hedeflerinde kademeli bir ilerleme imkanı sunduğunu söyledi. İsviçre ve Meksika’dan müzakereciler, kömür kullanımı konusundaki dilin değiştirilmesinin, çok geç yapıldığı gerekçesiyle kurallara aykırı olduğunu savundu ancak onaylamaktan başka seçeneklerinin bulunmadığını kabul etti.
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NELER BULUNUYOR?<br><br>Glasgow İklim Anlaşması, yoksul ülkelere yönelik mali teşvikler içeriyor. Anlaşma ayrıca, en fazla karbon salınımı yapan ülkeleri, 2022 yılı sonuna kadar emisyonları azaltma yönünde daha güçlü taahhütler ortaya koymakla yükümlü tutuyor. Anlaşma, küresel ısınmaya neden olan sera gazı emisyonlarını azaltma yolunda bugüne kadarki verilmiş taahhütlerin yeterli olmaktan çok uzak olduğunu kabul ediyor ve ülkelerden, her yıl daha güçlü iklim sözleri vermesini istiyor.
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İklim değişikliği
BM Genel Sekreteri Guterres: ‘Hâlâ felaketin kapısını çalıyoruz’
Birleşmiş Milletler, İklim Değişikliği Konferansı'nda ülkeler, iklim değişikliğine karşı alınacak önlemleri içeren bir anlaşma imzaladı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, konferansın kapanış konuşmasında iklim değişikliğine karşı önemli adımlar attıklarını belirterek “Hâlâ iklim felaketinin kapısını çalıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

BMde silahlı saldırgan alarmı

BM'de silahlı saldırgan alarmı

Genel Merkez kapatıldı, tüm personel uyarıldı.
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