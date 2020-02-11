Dünya BMden Doğu Afrika için çekirge uyarısı 13 milyon kişi tehlikede
AFRİKA

BM'den Doğu Afrika için çekirge uyarısı: 13 milyon kişi tehlikede

Birleşmiş Milletler, Kenya, Etiyopya ve Somali'de ise son 25 yılın en kötü çekirge istilasının yaşandığını ve 13 milyon kişinin gıda güvenliğinin tehlikede olduğu uyarısı yaptı.

Haber Merkezi AA
Afrika'da son 25 yılın en kötü çekirge istilası yaşanıyor.
Afrika'da son 25 yılın en kötü çekirge istilası yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler (BM), çekirgelerin hızla yayılmaya devam ettiği Doğu Afrika ülkeleri Kenya, Etiyopya ve Somali'de son yılların en kötü çekirge istilasının yaşandığı ve 13 milyon kişinin gıda güvenliğinin tehlikede olduğu uyarısında bulundu.

  • BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, düzenlediği basın toplantısında Doğu Afrika'daki endişe verici çekirge istilasına dikkati çekti.

Lowcock, Kenya'da son 70 yılın, Etiyopya ve Somali'de ise son 25 yılın en kötü çekirge istilasının yaşandığını belirterek, 13 milyon kişinin gıda güvenliğinin tehlikede olduğu uyarısı yaptı.

Çekirge istilasına karşı acil önlem alınmazsa Doğu Afrika ülkelerinin ''felakete'' sürükleneceği ve ciddi bir insani krizle karşı karşıya kalacağını aktaran Lowcock, çöl çekirgeleriyle mücadele planı için 76 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Lowcock, çekirgelerin sayısının artması ve hızla yayılmalarında iklim değişikliğin de etkili olduğunu ifade etti.

İran'da son 40 yılın en büyük çekirge istilası yaşanıyor
OYNAT 01:25
İran'da son 40 yılın en büyük çekirge istilası yaşanıyor
İran, son 40 yılın en büyük çekirge istilası ile mücadele ediyor. Yaklaşık 6 şehirde görülen çekirgelerin, tarlalara zarar vermeye başladığı belirtildi.


Çekirge ''vebası'' uyarısı

BM Gıda Tarım Örgütü ise tüm bölgenin çekirge istilasından etkilenmesi ve bir yıl içinde durumun kontrol altına alınamaması durumunda ''çekirge vebası'' yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Doğu Afrika’da yayılmayı sürdüren çöl çekirgeleri Kenya, Somali ve Etiyopya’dan sonra Uganda ve Tanzanya’ya da ulaştı.
Her gün 150 kilometre yol katedebilen ve geçtiği bölgedeki ekinlere zarar veren çekirgeler, gıda güvenliğini tehlikeye atıyor.

Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor.

Van'da çekirge istilası!
OYNAT 02:18
Van'da çekirge istilası!
Van'ın Bahçesaray İlçesi'nin Güneyyamaç ve Kaşıkçılar Mahalleleri'ni çekirgeler istila etti. Vatandaşlar ekinlere, ağaçlara, sebzelere büyük zarar veren çekirgelerin kısa süre sonra evlere kadar gireceği korkusunu yaşarken, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri ilaçlı mücadele yapıyor.
Dünya 6ncısı olduk

Dünya 6'ncısı olduk

​Türkiye tüm zamanların turizm rekorunu kırdı.
Erbil saldırısı için karar

Erbil saldırısı için karar

​Türk diplomat bir restoranda silahlı saldırı sonucu şehit edilmişti.
Kapan-6 Zori başlatıldı

'Kapan-6 Zori' başlatıldı

Operasyona bin 440 güvenlik görevlisi katılıyor.
Etiyopya'nın mucizesi

Etiyopya'nın mucizesi

​Etiyopya-Mısır-Sudan üçgeninde yeni bir Afrika açmazı.
18 bin lira cezası var

18 bin lira cezası var

Yasaklı bölgelerde sakın denemeyin.
Aylık 1 milyon TL

Aylık 1 milyon TL

'Tosuncuk'un nerede olduğu ve geliri ortaya çıktı.
Sönümleme başladı

Sönümleme başladı

Manisalılar için sevindiren deprem açıklaması.
Kahreden görüntü

Kahreden görüntü

​Çetin kış şartlarına dayanamadılar.
Nisanda bitmiş olur

Nisanda bitmiş olur

​Trump'tan kafaları karıştıran koronavirüs çıkışı.
Kaçak büfe kaldırıldı

Kaçak büfe kaldırıldı

İYİ Partili meclis üyesine ait olduğu iddia edilmişti.
Kapılar <br>koçbaşı ile kırıldı

Kapılar
koçbaşı ile kırıldı

​7 ilçede 40 adrese şafak operasyonu.
Son 24 saatte 100'den fazla ölü

Son 24 saatte 100'den fazla ölü

Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1017'ye çıktı.
Şampiyon Albayrakspor

Şampiyon Albayrakspor

​Albayrakspor'un U-15 takımı namağlup şampiyonluk sevinci yaşadı.
Türkiye'nin 'defans <br>merkezine' girdik

Türkiye'nin 'defans
merkezine' girdik

Tüm saldırılar USOM'daki bu odadan püskürtülüyor.
Masa devrildi

Masa devrildi

Şam rejiminin hain saldırısı sonucu 5 askerimiz şehit oldu.
Riyad,<br>Kur'an'ı tahrif etti

Riyad,
Kur'an'ı tahrif etti

Hazırlanan İbranice Kur'an-ı Kerim'de 300'den fazla hata tespit edildi.
Öfke kontrolü sıfır

Öfke kontrolü sıfır

​Ekrem İmamoğlu, AK Partili Meclis Üyesi Aşıkkutlu'ya küfürler savurdu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.