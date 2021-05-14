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Dünya BMden Filistin açıklaması 10 bine yakın kişi evini terk etmek zorunda kaldı
ORTADOĞU

BM'den Filistin açıklaması: 10 bine yakın kişi evini terk etmek zorunda kaldı

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı İnsani İşler Koordinasyonu Ofisi, Gazze'ye düzenlenen saldırılarda 10 bine yakın Filistinlinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını tahmin ettiklerini açıkladı.

Haber Merkezi AA
BMden Filistin açıklaması: 10 bine yakın kişi evini terk etmek zorunda kaldı
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BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamada, Gazze'de süren çatışmalarda çok sayıda kişinin yerinden edildiği belirtildi.

Su, gıda ve sağlık hizmetlerine erişim kısıtlı

10 bine yakın Filistinlinin evlerini terk etmek zorunda kaldığının tahmin edildiği bildirilen açıklamada, yerlerinden edilenlerin okul ve camilerde barındığı, su, gıda, hijyen ve sağlık hizmetlerine sınırlı erişimleri olduğu ifade edildi.

Hastane ve suya erişimin elektriğe bağlı olduğu ancak bunun için gereken yakıtın pazar günü tükeneceği belirtilen açıklamada, İsrailli yetkililer ile Filistinli silahlı gruplara, BM'nin yakıt, gıda ve tıbbi malzemeler getirmesine ve insani yardım çalışanları konuşlandırmasına izin vermesi çağrısı yapıldı.

Uluslararası insani hukuka saygı çağrısı

Açıklamada, taraflara ayrıca uluslararası insani hukuka ve insan hakları hukukuna saygı duymaları gerektiği hatırlatıldı.

Öte yandan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de taraflara çatışmalara derhal son vermeleri ve arabuluculuk çabalarına müsaade etmeleri çağrısında bulundu.

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Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi ve Mescid-i Aksa'da ramazanın başından itibaren devam eden gerginlik 7 Mayıs'ta İsrail polisinin Filistinlilere plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmesiyle tırmanmaya başladı.

İsrail polisinin Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde Filistinlilere yönelik müdahalelerinin şiddetinin artması üzerine Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs yerel saatle 18.00'e kadar süre tanıdı.

Çekilmenin olmaması üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlattı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlattı.

Gazze'de Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 10 Mayıs'tan bu yana 31'i çocuk, 20'si kadın 130 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise 900'e ulaştı.

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