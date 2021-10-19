BM'den Filistin ekonomisi hakkında uyarı: Daha fazla bir krizden diğerine sürüklenemeyiz Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wennesland, Filistin ekonomisinin "kırılma noktasına ulaştığı" uyarısında bulundu. Siyasi durgunluğun gerilim, istikrarsızlık ve umutsuzluk duygusunu körüklediğini de söyleyen Wennesland, "Artık daha fazla, bir krizden diğerine sürüklenemeyiz" dedi.

Abone Ol