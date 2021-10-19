Dünya BMden Filistin ekonomisi hakkında uyarı Daha fazla bir krizden diğerine sürüklenemeyiz
ORTADOĞU AVRUPA

BM'den Filistin ekonomisi hakkında uyarı: Daha fazla bir krizden diğerine sürüklenemeyiz

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wennesland, Filistin ekonomisinin "kırılma noktasına ulaştığı" uyarısında bulundu. Siyasi durgunluğun gerilim, istikrarsızlık ve umutsuzluk duygusunu körüklediğini de söyleyen Wennesland, "Artık daha fazla, bir krizden diğerine sürüklenemeyiz" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
BMden Filistin ekonomisi hakkında uyarı: Daha fazla bir krizden diğerine sürüklenemeyiz
Tor Wennesland

Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wennesland, BM Güvenlik Konseyine verdiği brifingde, Filistin'de harcamaların gelirleri fazlasıyla aştığına ve bütçe açığının büyüdüğüne dikkati çekti.

  • Filistin'in 2021'deki bütçe açığının, geçen seneye göre yaklaşık iki kat artarak 800 milyon doları bulmasının tahmin edildiğini belirten Wennesland, ülkenin borçlanma kapasitesinin ise tükendiğini ifade etti.

Arap dünyasından Filistin'e yardımlar 2020'de yüzde 85 azaldı: En fazla yardımı kesen Suudi Arabistan oldu
HAYAT
Arap dünyasından Filistin'e yardımlar 2020'de yüzde 85 azaldı: En fazla yardımı kesen Suudi Arabistan oldu

İsrail'in ise Filistin'e ödediği gelir vergilerinden milyonlarca doları kesmeye devam ettiğini belirten Wennesland, yapısal zorlukların üstesinden gelmek için İsrail ve Filistin'e önemli reform ve politika değişiklikleri uygulamaları çağrısında bulundu.

Resmi Gazete'de yayılandı: Türkiye'den Filistin'e ticarette ayrıcalık
EKONOMİ
Resmi Gazete'de yayılandı: Türkiye'den Filistin'e ticarette ayrıcalık

'Daha fazla krizden krize sürüklenemeyiz'

  • Siyasi durgunluğun gerilim, istikrarsızlık ve umutsuzluk duygusunu körüklediğini de söyleyen Wennesland, "Artık daha fazla, bir krizden diğerine sürüklenemeyiz." dedi.
Buranın halkı çok para veriyor

'Buranın halkı çok para veriyor'

​Kiraladıkları arabayla dilenmeye geldiler.
Facebookun ismi değişiyor

Facebook'un ismi değişiyor

Şirketin CEO'su Zuckerberg yeni ismi 28 Ekim'de duyuracak.
İYİ Parti lideri Meral Akşenere HDP Eş Başkanı Pervin Buldanın iktidar ortağı olacağız sözü soruldu: İlk kez sizden duyuyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turunda: Nijerya'da mevkidaşı ile açıklama yaptı

İsmail Demir müjdeli haberi verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.