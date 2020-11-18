BM'den Gazze'de sağlık krizi ve ekonomik kriz uyarısı

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İstanbul'da metro hatlarına dikkat: En riskli 40 mahalle belirlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin “Covid-19 İle Mücadele Kapsamında İstanbul Kırılganlık Haritası” projesinin sonuçları yayınlandı. Belirlenen 4 ana başlıkta metropolün kırılgan bölgeleri tespit edildi. Buna göre; mekansal yayılma riskine bağlı kırılganlığın en yüksek olduğu mahalle ise Zeytinburnu Beştelsiz oldu. Sosyo-ekonomik kırılganlığın, kırsal mahallelerde daha yüksek olduğu görüldü. Ulaşıma bağlı kırılganlık endeksinde ana ulaşım ve metro hatlarının geçtiği mahallelerde risk daha yüksek çıktı. Kentsel yoğunluğa bağlı riskin en yüksek olduğu mahalle ise Başakşehir Ziya Gökalp oldu.