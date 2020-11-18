Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya BMden Gazzede sağlık krizi ve ekonomik kriz uyarısı
ORTADOĞU

BM'den Gazze'de sağlık krizi ve ekonomik kriz uyarısı

Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, Gazze'deki 2 milyon Filistinlinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının büyümesi durumunda çökmekte olan altyapı, kötü yaşam koşulları ve kırılgan sağlık sistemi nedeniyle büyük bir sağlık krizi ve ekonomik felaketle karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

BM Güvenlik Konseyini İsrail ve Filistin'deki gelişmeler hakkında bilgilendiren Mladenov, Gazze'nin karşı karşıya kaldığı sağlık krizi ve ekonomik krize dikkati çekti.

Gazze'deki durumun en acil sorun olmaya devam ettiğini söyleyen Mladenov, Gazze'deki 2 milyon Filistinlinin yeni tip koronavirüs salgınının büyümesi durumunda çökmekte olan altyapı, kötü yaşam koşulları ve kırılgan sağlık sistemi nedeniyle büyük bir sağlık krizi ve ekonomik felaketle karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı.

ABD'de bilanço korkutuyor: Ölenlerin sayısı 254 bin 315'e çıktı
KORONAVİRÜS
ABD'de bilanço korkutuyor: Ölenlerin sayısı 254 bin 315'e çıktı

121 bin kişi işini kaybetti

  • Filistin'de salgın yüzünden 121 bin kişinin işini kaybettiğini ve istihdam oranının yüzde 17 daha azaldığını söyleyen Mladenov, Filistinli hanelerin yaklaşık yüzde 40'ının bu dönemde gelirlerinin yarısından fazlasını kaybettiğini ve gıda güvensizliğinin de arttığını belirtti.
  • Mladenov, İsrail ve Filistinli yetkililere her iki halkın da çıkarı için ekonomik ilişkilerini yeniden gözden geçirme ve iyileştirme çağrısında bulundu.
Abone Ol Google News
Gazzede kriz uyarısı

Gazze'de kriz uyarısı

Büyük bir sağlık krizi ve ekonomik felaketle karşı karşıya kalabilir.
Macaristanda kritik 45 dakika

Macaristan'da kritik 45 dakika

​Milli Takım kritik maçta Macaristan'a konuk olacak.
İki askerimiz şehit oldu

İki askerimiz
şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.
Faydaları <br>saymakla bitmiyor

Faydaları
saymakla bitmiyor

Birçok hastalığa şifa kaynağı oluyor.
İsrail 'den <br>hava saldırısı

İsrail 'den
hava saldırısı

​Esed ve İran'a ait 8 askeri hedefi vurdular.
Aşının tarihi <br>belli oldu

Aşının tarihi
belli oldu

​Bakan Koca, sayıyı da açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'a <br>hayranlığı bellidir

Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'a
hayranlığı bellidir

Bahçeli'den Alattin Çakıcı açıklamalarına sert tepki.

İstanbul'da<br>zamanlı denetim

İstanbul'da
zamanlı denetim

​Özel harekat polisleri de destek verdi.
Hain tuzaklar <br>imha edildi

Hain tuzaklar
imha edildi

​Kahraman komandolarımız inlerine girdi.
Türkiye'nin gücünü <br>tüm dünya gördü

Türkiye'nin gücünü
tüm dünya gördü

​Albayrak Grubu Üst Yöneticisi Prof. Dr. Ömer Bolat'tan EXPO açıklaması.
Arap kamuoyu yoklandı

Arap kamuoyu yoklandı

En yüksek beğeniyi Türk dış politikası aldı.
Sigarada büyük tehlike

Sigarada büyük tehlike

Koronavirüs ile enfekte hücre sayısının üçe katlanmasına yol açıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu

Uzaktan eğitim ne zamana kadar sürecek?
Can yakan tablo

Can yakan tablo

Sayılar hızla artıyor.
Türkiye üstün donanımı ile ezdi geçti

Türkiye üstün donanımı ile ezdi geçti

Atlantic Council: Azerbaycan, bir yüzyıl ilerideydi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.