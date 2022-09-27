BM'den Haiti raporu: İnsani bir facia yaşanıyor

BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Helen La lime, haftalar süren şiddet olayları ve gıda yardımı depolarına girişilen saldırıların ülkenin gıda güvenliğine darbe vurduğunu belirtti.

Koşulları protesto eden işletmeler kepenk kapatırken, ülkedeki taşıma hizmetleri de durdu.

Binlerce kişi Başbakan Ariel Henry'nin istifası çağrısında bulunuyor.

Henry'nin 11 Eylül'de yakıta devlet desteğini sona erdirmesiyle fiyatların fırlamasının ardından adadaki şiddet olayları yatışmıyor.

O günden bu yana başta başkent Port-au-Prince olmak üzere şiddet ve yağma olayları yoğunlaştı.

B M Özel Temsilcisi La Lime, değeri 5 milyon dolara yakın 2 bin tonluk gıda yardımının BM Gıda Programı'nın depolarına yapılan saldırılar sonucu kaybolduğunu belirtti.

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La Lime "Bu miktardaki gıda, en büyük tehdit altındaki 200 bin Haitiliye gelecek ay boyunca verilebilirdi" dedi.

Dünya gıda Progrnamı (WFP) Genel Direktörü Valerie Guarnieri de "Maalesef Haiti'deki durum yeni çaresizlik seviyelerine ulaştı" diye konuştu.

Ülkede enflasyon son 10 yılın en yüksek seviyelerine çıkarken, Guarnieri ülkenin yüzde 40'ının hayatta kalabilmek için gıda yardımlarına ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Guarnieri ayrıca, gıda güvenliğinin bu yıl kötüleşmeye devam etmesinin beklediğini ve 1,3 milyon kişinin durumunun acil olduğunu kaydetti.

Haiti'de sorunların odağında çeteler yatıyor ve kronik çete şiddeti yüzlerce kişinin ölümüne, binlerce kişinin de evlerine terk etmesine yol açtı.

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Bir yıl önce Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin paralı askerlerce öldürülmesinden bu yana çete şiddeti arttı. Ancak 8 Temmuz'da G9 ve G-Pep olarak bilinen iki suç ittifakı arasındaki çatışma şiddet olaylarını şoke edici seviyelere çıkarttı.

Ancak Haiti Dışişleri Bakanı Jean Victor Geneus, Güvenlik Konseyi'ndeki konuşmasında bazı "izole vakalar" dışında, ülkedeki şiddetin "genel anlamıyla kontrol altında" olduğunu ve ülkeye sukünetin geri döndüğünü belirtti.

Geneus ayrıca toplantıda, uluslararası topluma polisin silahlı çetelerle mücadele edebilmesi için "güçlü bir destek" çağrısında bulundu.