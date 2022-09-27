Dünya BMden Haiti raporu İnsani bir facia yaşanıyor
AMERİKA

BM'den Haiti raporu: İnsani bir facia yaşanıyor

BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Helen La lime, haftalar süren şiddet olayları ve gıda yardımı depolarına girişilen saldırıların ülkenin gıda güvenliğine darbe vurduğunu belirtti. Koşulları protesto eden işletmeler kepenk kapatırken, ülkedeki taşıma hizmetleri de durdu. Binlerce kişi Başbakan Ariel Henry'nin istifası çağrısında bulunuyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
BMden Haiti raporu: İnsani bir facia yaşanıyor
Arşiv

BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Helen La lime, haftalar süren şiddet olayları ve gıda yardımı depolarına girişilen saldırıların ülkenin gıda güvenliğine darbe vurduğunu belirtti.

Koşulları protesto eden işletmeler kepenk kapatırken, ülkedeki taşıma hizmetleri de durdu.

Binlerce kişi Başbakan Ariel Henry'nin istifası çağrısında bulunuyor.

Henry'nin 11 Eylül'de yakıta devlet desteğini sona erdirmesiyle fiyatların fırlamasının ardından adadaki şiddet olayları yatışmıyor.

O günden bu yana başta başkent Port-au-Prince olmak üzere şiddet ve yağma olayları yoğunlaştı.

B M Özel Temsilcisi La Lime, değeri 5 milyon dolara yakın 2 bin tonluk gıda yardımının BM Gıda Programı'nın depolarına yapılan saldırılar sonucu kaybolduğunu belirtti.

La Lime "Bu miktardaki gıda, en büyük tehdit altındaki 200 bin Haitiliye gelecek ay boyunca verilebilirdi" dedi.

Dünya gıda Progrnamı (WFP) Genel Direktörü Valerie Guarnieri de "Maalesef Haiti'deki durum yeni çaresizlik seviyelerine ulaştı" diye konuştu.

Ülkede enflasyon son 10 yılın en yüksek seviyelerine çıkarken, Guarnieri ülkenin yüzde 40'ının hayatta kalabilmek için gıda yardımlarına ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Guarnieri ayrıca, gıda güvenliğinin bu yıl kötüleşmeye devam etmesinin beklediğini ve 1,3 milyon kişinin durumunun acil olduğunu kaydetti.

Haiti'de sorunların odağında çeteler yatıyor ve kronik çete şiddeti yüzlerce kişinin ölümüne, binlerce kişinin de evlerine terk etmesine yol açtı.

Bir yıl önce Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin paralı askerlerce öldürülmesinden bu yana çete şiddeti arttı. Ancak 8 Temmuz'da G9 ve G-Pep olarak bilinen iki suç ittifakı arasındaki çatışma şiddet olaylarını şoke edici seviyelere çıkarttı.

Ancak Haiti Dışişleri Bakanı Jean Victor Geneus, Güvenlik Konseyi'ndeki konuşmasında bazı "izole vakalar" dışında, ülkedeki şiddetin "genel anlamıyla kontrol altında" olduğunu ve ülkeye sukünetin geri döndüğünü belirtti.

Geneus ayrıca toplantıda, uluslararası topluma polisin silahlı çetelerle mücadele edebilmesi için "güçlü bir destek" çağrısında bulundu.

Haiti'de başbakana süikast girişimi
OYNAT 00:27
Haiti'de başbakana süikast girişimi
Haiti Başbakanı Ariel Henry'e, Bağımsızlık Günü kutlamaları için geldiği şehirde suikast girişiminde bulunuldu. Çıkan çatışmada Başbakan Henry'nin yara almadığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Haiti'de polisler çalışma koşullarını protesto etti: Sekiz kamu aracı ateşe verildi
OYNAT 00:31
Haiti'de polisler çalışma koşullarını protesto etti: Sekiz kamu aracı ateşe verildi
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'te 'Fantom 509'a mensup polis memurları sağlıksız çalışma koşulları nedeniyle protesto düzenledi. Grev yapan Haitili polisler 8 kamu aracını da ateşe verdi. Eylemdeki polisler, ' Adalet istiyoruz. İnsan gibi yaşamak istiyoruz' sloganları attı.
Bizzat kendi seçti

Bizzat kendi seçti

​Kral 3. Charles'ın Kraliyet sembolü açıklandı.
Çip krizine çözüm Türkiyeden

Çip krizine çözüm Türkiye'den

​Silikon Vadisi'nde öğrendi: ASELSAN ve TOGG için üretecek.
Çalışma Bakanı Bilgin EYT için tarih verdi: Çalışmalar tamamlandı

​'FETÖ ve PKK üyelerinin iadeleri konusu görüşülecek.'

'Aşılar ülkemize ulaştı ve dağıtımına başlandı.'

​Türkiye'nin en büyüğü: Her hastaya bir oda
Denizler hayalet ağlardan kurtuluyor

Denizler hayalet ağlardan kurtuluyor

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin paydaş olduğu proje ekonomiye katkı sağlayacak.

​İBB'nin 'Bizans' rüyasına AK Parti'den sert tepki

Yeni kampanya geliyor: Ekim ayı içinde açıklanacak.

​Yunanistan'a asker yığınağı yapmak tartışılamazmış

​Mersin'deki saldırı sonrası etkisiz hale getirilmişti.

İçişleri Bakanı Soylu: Saldırıyı PKK'lı teröristler gerçekleştirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.