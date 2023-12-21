BM'den İsrail'e çağrı: Silahsız 11 Filistinlinin öldürülmesine ilişkin iddiaları derhal soruştur

Raporda, İsrail güçlerinin daha sonra kadın ve çocukların bir odaya girmesi yönünde emir verdiği, onlara ateş ettiği ya da odaya bir el bombası atmasıyla aralarında bir bebek ve çocuğun da bulunduğu bazılarının ciddi şekilde yaralandığının da iddia edildiği yer aldı.