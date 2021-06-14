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BM'den İsrail'in yeni hükümetine çağrı: Filistin konusunda "iyi niyetli" olun

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, İsrail'deki yeni hükümetin, Filistin konusunda "iyi niyetli" adım atmalarını umduklarını ifade etti. Haq, "Filistinliler ve temel endişeler konusunda iyi niyetle hareket etmesini umut ediyoruz." dedi.

Haber Merkezi AA
BMden İsrailin yeni hükümetine çağrı: Filistin konusunda iyi niyetli olun
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İsrail'de Gelecek Var ve Yamina partilerinin öncülük ettiği koalisyon hükümeti, 13 Haziran'da Mecliste güvenoyu alarak göreve başladı.

Koalisyon hükümetinin güvenoyu almasıyla Binyamin Netanyahu, 12 yıldır oturduğu başbakanlık koltuğunu, Yamina Partisi lideri Naftali Bennett'e bıraktı.

BM'den İsrail'in yeni hükümetine çağrı

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, İsrail'deki yeni hükümetin, Filistin konusunda "iyi niyetli" adım atmasını temenni ettiklerini söyledi.

Haq, "Yeni hükümetin göreve ve faaliyetlerine başlarken, Filistinliler ve temel endişeler konusunda iyi niyetle hareket etmesini umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözcü Haq, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in İsrail'deki yeni hükümeti tebrik ettiğini ve bu hükümetle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

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