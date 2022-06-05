Dünya BMden Kızıldenizde çevre felaketi uyarısı Altı ülke tehlikede
AFRİKA

BM'den Kızıldeniz'de çevre felaketi uyarısı: Altı ülke tehlikede

Birleşmiş Milletler (BM), Kızıldeniz'deki Safir petrol tankerinin petrol sızdırması sonucunda çevre felaketi yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
BMden Kızıldenizde çevre felaketi uyarısı: Altı ülke tehlikede
Arşiv

BM Yemen Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Safir tankerinin büyük miktarda petrol sızdırması Kızıldeniz'de çevre felaketine yol açar." ifadelerine yer verildi.

Yemen'in 7 yıldan uzun süredir iç savaşlar nedeniyle yıkıma uğradığı belirtilen açıklamada, Kızıldeniz'de meydana gelebilecek çevre felaketine ilişkin bir rapor da paylaşıldı.

  • Raporda, Safir petrol tankerinin Yemen'in batısındaki Hudeyde ilinin 4,8 deniz mili açığında beklediği belirtilerek, patlaması veya petrol sızıntısı riski taşıdığı aktarıldı.

Yemen hariç beş ülke tehlikede

Tankerdeki petrolün sızıntısı durumunda çevre felaketinin doğaya, turizme ve balıkçılığa ciddi şekilde olumsuz etki yapacağı vurgulanan raporda, Suudi Arabistan, Eritre, Cibuti ve Somali'nin yanı sıra Mısır'ın da bu durumdan etkilenebileceği kaydedildi.

Raporda ayrıca, BM koordinasyonundaki kurtarma planı için şimdiye kadar 40 milyon dolar yardım toplandığı ve planı hayata geçirmek için 104 milyon dolara ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Safir petrol tankerinde "sızıntı" tehlikesi

Hudeyde açıklarında 2015'ten beri bakım görmemiş halde duran Safir petrol tankerinden 1,1 milyon varil petrolün Kızıldeniz'e dökülme riski bulunuyor.

BM, olası sızıntının 1989'daki Exxon Valdez felaketinde denize sızan petrolden 4 kat daha fazla olabileceği konusunda uzun süredir uyarılar yapıyor.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Grubunun (UNSDG) internet sitesinde 25 Nisan'da yayımlanan raporda, Yemen'in batı kıyısında, Kızıldeniz'deki Ras İsa Limanı yakınında yıllardır demirli bulunan Safir petrol tankerine ilişkin krizin çözülmesi için 144 milyon dolara ihtiyaç olduğu açıklanmıştı.

Birleşmiş Milletler: Safir petrol tankerindeki sızıntıyı gidermek 20 milyar dolara mal olabilir
DÜNYA
Birleşmiş Milletler: Safir petrol tankerindeki sızıntıyı gidermek 20 milyar dolara mal olabilir

Suudi Arabistan ve Hollanda: Kızıldeniz'e petrol sızdırma riski taşıyan tanker acilen incelenmeli
DÜNYA
Suudi Arabistan ve Hollanda: Kızıldeniz'e petrol sızdırma riski taşıyan tanker acilen incelenmeli
260 bin metreküp çamur

260 bin metreküp çamur

​Van Gölü'nde dip temizliği sürüyor.
LGSye girenler dikkat

LGS'ye girenler dikkat

Merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.
BMden Kızıldenizde çevre felaketi uyarısı: Altı ülke tehlikede

Tıp profesörü hayalini gerçekleştirmek için 54 yaşında diploma aldı.

Türk Yıldızları'nın gösterisi nefes kesti

Siyah akıyor: Uzmanlar tehlikeye dikkat çekti.

​Çalınan otomobilini parçalanmış halde buldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı'nda konuştu: Çiftçi ve memura müjde
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı'nda konuştu: Çiftçi ve memura müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı kapanış konuşmasını yaptı. Burada çiftçi ve memura müjde veren Erdoğan "TMO sert ekmeklik buğdaya ton başına 6 bin 50 TL alım, bin lira prim bedeli olmak üzere 7 bin 50 lira ödeme yapacaktır. Ofisimizin arpa alım fiyatı ise ton başına 5 bin 500 lira alım, 500 prim bedeli olmak üzere 6 bin TL olarak belirlenmiştir" dedi. Erdoğan "3600 ek göstergede nihayet çalışmayı tamamladık. Yarınki Kabine Toplantısı'nın ardından bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım" diye konuştu.
Kırklareli'nde askeri araçla otomobil çarpıştı: Bir kişi öldü dokuz kişi yaralandı
Gündem

Kırklareli'nde askeri araçla otomobil çarpıştı: Bir kişi öldü dokuz kişi yaralandı

Kırklareli'nde B.Ö. idaresindeki 39 EY 937 plakalı askeri minibüs ile S.Ç'nin kullandığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ait 39 DP 636 plakalı otomobil, Tozaklı kavşağında çarpıştı. Kazada sürücüler B.Ö. ve S.Ç. ile araçlardaki sekiz kişi yaralandı. Yaralılardan İlkokul Müdürü İbrahim Dalkılıç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Kazada yaralanan altısı askeri personel dokuz kişinin tedavisi sürüyor.
Yürek ısıtan görüntüler sonrası Bakan Koca'dan güzel haber: Elif ve kardeşleri yakında kavuşacak
Gündem

Yürek ısıtan görüntüler sonrası Bakan Koca'dan güzel haber: Elif ve kardeşleri yakında kavuşacak

Ameliyat olan kardeşleri Elif'i hastane odasının penceresinde gören küçük çocukların duygulandıran videosu sosyal medyada gündem olmuştu. Yürekleri ısıtan görüntü sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan küçük Elif'in sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.