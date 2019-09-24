BM'den Körfez uyarısı: Endişe verici çatışma olasılığıyla karşı karşıyayız

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Twitter'da gündem Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'na hitabından önce Twitter'da açılan "#OurVoiceErdogan" etiketi yerli ve yabancı çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı. Yapılan paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrım yapmadan mazlum ve mağdurların yanında durduğu aktarıldı.