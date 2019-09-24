Dünya BMden Körfez uyarısı Endişe verici çatışma olasılığıyla karşı karşıyayız
AMERİKA

BM'den Körfez uyarısı: Endişe verici çatışma olasılığıyla karşı karşıyayız

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Körfez'de sonuçlarını kaldıramayacağımız endişe verici silahlı bir çatışma olasılığı ile karşı karşıyayız" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi AA
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

BM Genel Sekreteri Guterres, Körfez'deki ABD-İran gerilimine ilişkin açıklama yaptı.

"Körfez'de sonuçlarını kaldıramayacağımız endişe verici silahlı bir çatışma olasılığı ile karşı karşıyayız" diyen Guterres, ticaret savaşlarına ilişkin uyarıda bulundu:

  • 'Büyük bir kırılmadan korkuyorum, dünya ikiye bölünüyor, dünyanın en büyük iki ekonomisi kendi para birimleri, ticari ve finansal kuralları, kendi internetleri, yapay zekaları ve sıfır kazanımlı jeopolitik ve askeri stratejileriyle birbirleriyle rekabet eden iki ayrı dünya yaratıyor.''
Erdoğan BMde konuştu

Erdoğan BM'de konuştu

'Suriye krizini sona erdirmenin zamanı gelmiştir'
İlk adım atıldı

İlk adım atıldı

​ABD'de Trump'ın görevden alınması için girişimde bulunuldu.
İsrail neresi?

İsrail neresi?

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden dünya liderlerine sordu.
En çok Türkiye etkilenir

En çok Türkiye etkilenir

Bakan Çavuşoğlu, İdlib'de yaşanan felakete dikkat çekti.
Erdoğan'dan<br>Aylan bebekli uyarı

Erdoğan'dan
Aylan bebekli uyarı

​'Unutmayın ki bir gün aynı durum sizlerin de başına gelebilir'
Çin ve İran'ı<br>tehdit etti

Çin ve İran'ı
tehdit etti

​ABD Başkanı Trump, BM Genel Kurulu'nda konuştu.
'Türkler gösterişe <br>Araplar alışverişe geliyor'

'Türkler gösterişe
Araplar alışverişe geliyor'

Halk rahatsız olsa da Nişantaşı ve Fatih esnaf çok memnun
Mehmetçik 10 km derinliğe ulaştı

Mehmetçik 10 km derinliğe ulaştı

​Güvenli bölge devriyeleri güneyde Suluk mevkiine dayandı.
Hepsi yıkıldı

Hepsi yıkıldı

​Hazine arazisindeki yapıya 'satılık' tabelası asmışlar.
F-16'lar Suriye'de

F-16'lar Suriye'de

​Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar Fırat'ın doğusunda uçtu.
1 kilometrelik<br> yarık oluştu

1 kilometrelik
yarık oluştu

​Bilinçsiz su kullanımı tarım arazilerini tehdit ediyor.
Şehit yakınları HDP ilçe binasına yürüdü

Şehit yakınları HDP ilçe binasına yürüdü

PKK'nın şehit ettiği sivillerin aileleri HDP'lilere tepki gösterdi.
Yöneticilere soruşturma

Yöneticilere soruşturma

İngiliz Hükümeti iflas sonrası harekete geçti.
PKK'nın 20 yıllık arşivi ele geçirildi

PKK'nın 20 yıllık arşivi ele geçirildi

Ele geçirilen bilgisayarda yapılan incelemede ortaya çıktı.
Tüm Türkiye'deki acil toplanma alanları

Tüm Türkiye'deki acil toplanma alanları

Mahallenizdeki acil toplanma alanlarını öğrenebilirsiniz.
657'de<br>güncelleme şart

657'de
güncelleme şart

Memurların TikTok sevdası bitmiyor, hukukçulara göre kanun değişmeli.
Kiraya veriliyor

Kiraya veriliyor

Haydarpaşa ve Sirkeci garları için karar alındı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.