BM'den Körfez uyarısı: Endişe verici çatışma olasılığıyla karşı karşıyayız

BM Genel Sekreteri Guterres, Körfez'deki ABD-İran gerilimine ilişkin açıklama yaptı.
"Körfez'de sonuçlarını kaldıramayacağımız endişe verici silahlı bir çatışma olasılığı ile karşı karşıyayız" diyen Guterres, ticaret savaşlarına ilişkin uyarıda bulundu:
- 'Büyük bir kırılmadan korkuyorum, dünya ikiye bölünüyor, dünyanın en büyük iki ekonomisi kendi para birimleri, ticari ve finansal kuralları, kendi internetleri, yapay zekaları ve sıfır kazanımlı jeopolitik ve askeri stratejileriyle birbirleriyle rekabet eden iki ayrı dünya yaratıyor.''