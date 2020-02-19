Dünya BMden korkutan Kovid-19 açıklaması Risk çok büyük dünya buna hazır olmalı
ASYA

BM'den korkutan Kovid-19 açıklaması: Risk çok büyük dünya buna hazır olmalı

BM Genel Sekreteri Guterres, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın çeşitli ülkelerine yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sağlık sistemi zayıf ülkelere sıçramasından endişe ettiğini söyledi. Guterres, "Risk çok büyük ve dünya olarak buna hazır olmamız lazım. Dünya Sağlık Örgütü, böyle bir gelişme olduğunda nasıl müdahale etmesi gerektiği üzerinde çalışıyor." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Kovid-19 salgını büyük endişelere neden olmaya başladı.
Kovid-19 salgını büyük endişelere neden olmaya başladı.

Pakistan-Hindistan sınırındaki Kartarpur Darbar Sahib Sih tapınağını ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, burada yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınındaki durumun şu an için kontrol altında olduğunu söyledi.

RİSK ÇOK BÜYÜK

  • Guterres, salgının sağlık sistemi gelişmemiş Afrika kıtasındaki ülkeler gibi ülkelere sıçramasından endişe duyduğunu dile getirerek, "Risk çok büyük ve dünya olarak buna hazır olmamız lazım. Dünya Sağlık Örgütü, böyle bir gelişme olduğunda nasıl müdahale etmesi gerektiği üzerinde çalışıyor." ifadesini kullandı.

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