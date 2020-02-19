BM'den korkutan Kovid-19 açıklaması: Risk çok büyük dünya buna hazır olmalı BM Genel Sekreteri Guterres, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın çeşitli ülkelerine yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sağlık sistemi zayıf ülkelere sıçramasından endişe ettiğini söyledi. Guterres, "Risk çok büyük ve dünya olarak buna hazır olmamız lazım. Dünya Sağlık Örgütü, böyle bir gelişme olduğunda nasıl müdahale etmesi gerektiği üzerinde çalışıyor." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi 19 Şubat 2020, 07:44 Son Güncelleme: 19 Şubat 2020, 07:52 AA