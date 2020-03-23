Dünya BMden koronavirüs nedeniyle küresel ateşkes çağrısı
KORONAVİRÜS

BM'den koronavirüs nedeniyle küresel ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele amacıyla dünyanın en savunmasız savaş bölgelerinde insani yardım koridorları oluşturulabilmesi için küresel ateşkes çağrısı yaptı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, tüm dünyanın ortak bir düşman olan Kovid-19 ile karşı karşıya kalmasına rağmen, silahlı çatışmaların ve savaşların halen devam ettiğini söyledi.

Sağlık sistemlerinin çöktüğü ve sağlık çalışanlarının hedef alındığı savaş bölgelerinde savunmasız ve yerinden edilen kişilerin ve mültecilerin koronavirüs salgınından iki kat daha fazla etkilenme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunan Guterres, "Dünyanın her köşesinde devam eden savaşlar için derhal küresel ateşkes çağrısı yapıyorum." dedi.

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Guterres, "Silahları ve topçu atışlarını susturun, hava saldırılarına son verin. Kovid-19'a karşı en savunmasız bölgelere hayati derecede önem taşıyan insani yardım koridorlarının oluşturulması için bu son derece önem arz ediyor." ifadesini kullandı.

Savaş hastalığına son verilip dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınıyla mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, "Bu da ancak tüm savaşların durmasıyla başlayabilir ve insanlığın şu an buna her şeyden daha fazla ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

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