DünyaBMden Skripal açıklaması Sinir gazı hiçbir koşulda silah olarak kullanılamaz
AMERİKA

BM'den 'İngiltere ile Rusya arasında zehirlenme gerilimi' açıklaması

BM'den 'Skripal' açıklaması: Sinir gazı hiçbir koşulda silah olarak kullanılamaz

İngiltere'da ajan Skripal'in zehirlenmesinin ardından İngiltere ile Rusya arasındaki gerilim arttı. İngiltere Skripal'in zehirlenmesiyle ilgili Rusya'yı suçlayarak 23 Rus diplomasının ülkeyi terk etmesini istedi. BM artan gerilime ilişkin sözcü Haq, "Sinir gazının hiçbir koşulda silah olarak kullanılması kabul edilemez, kullanılması durumunda uluslararası hukukun ihlali anlamına gelir" dedi.

Haber MerkeziAA
Birleşmiş Milletler Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq
Birleşmiş Milletler Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq

İngiltere ile Rusya arasındaki Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesinin ardından gerilim devam ederek artıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Antonio Guterres'in İngiltere'de sinir gazı kullanılmasından kaynaklanan zehirlenme olayından derin endişe duyduğunu söyledi.

Haq, ''Sinir gazının hiçbir koşulda silah olarak kullanılması kabul edilemez, kullanılması durumunda uluslararası hukukun ihlali anlamına gelir.'' dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sinir gazı ya da kimyasal silah kullanımını kınadığını ifade eden Haq, Guterres'in zehirlenme olayına ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürütülmesini temenni ettiğini vurguladı.

BMGK acil toplanıyor

Öte yandan BM Güvenlik Konseyi (BMGK), bugün yerel saatle 15.00'de Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesi olayıyla ilgili İngiltere'nin talebi üzerine acil toplanacak.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Rusya’ya Skripal'in Rus yapımı kimyasal madde ile zehirlendiği iddialarına ilişkin açıklama yapması için tanınan mühletin dolmasının ardından tepki olarak 23 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

May, “Viyana Konvansiyonu'na göre İngiltere, bildirilmemiş istihbarat görevlisi olduğu belirlenen 23 Rus diplomatı sınır dışı edecek. Ülkeyi terk etmek için 1 haftaları var.” ifadelerini kullanmıştı.

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