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Dünya BMden Suudilere Kaşıkçı tepkisi Cezalar suçla orantılı değil
ASYA

​BM’den Suudilere Kaşıkçı tepkisi: Cezalar suçla orantılı değil

BM’den Suudilere Kaşıkçı tepkisi: Cezalar suçla orantılı değil

BM, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın katledilerek öldürülmesine ilişkin Suudi Arabistan’daki davada sanıklara verilen cezaların işlenen suçun büyüklüğüyle orantılı olmadığını açıkladı. 15 kişilik cinayet timi, time lojistik destek verenler ve cinayeti yönetenlerin yargılanmadığı davada yalnızca 8 kişi ceza aldı. Sanıklara en fazla 20 yıl ceza çıkmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cemal Kaşıkçı
Cemal Kaşıkçı

Birleşmiş Milletler (BM), evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittiğinde vahşice öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında verilen cezaları eleştirdi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Rupert Colville, BM’nin idam cezasına karşı olduğunu tekrarlayarak “Bununla beraber bu (cinayet) çok şiddetli ve çok dehşet verici bir suçtu, korkunç bir suçtu” ifadelerini kullandı.

  • Suudi Arabistan’daki davanın şeffaflıktan uzak olduğunu, verilen cezaların işlenen suçun büyüklüğüyle orantılı olmadığının altını çizen Colville, yargılanan sanıkların çok daha uzun süreli hapis cezası alması gerektiğini vurguladı. Colville, Kaşıkçı cinayeti davasında en büyük sorunun “şeffaflık” ve “hesap verebilirlik” olduğuna işaret ederek Callamard’ın dün daha detaylı açıklama yaptığını, OHCHR’nin de konuyu takip edeceğini sözlerine ekledi.

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