Dünya BMden Taliban ve Afgan güçlerine çağrı Çatışma çıkarsa felaketle sonuçlanır
ASYA

BM'den Taliban ve Afgan güçlerine çağrı: Çatışma çıkarsa felaketle sonuçlanır

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'da hükümet ile Taliban arasında yaşanan gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, taraflara "Doha'daki görüşmelerde anlaşma yapın" çağrısında bulundu. BM, çatışma çıkmasının "felaketle" sonuçlanacağı uyarısını yaptı.

Haber Merkezi AA
BMden Taliban ve Afgan güçlerine çağrı: Çatışma çıkarsa felaketle sonuçlanır
Taliban, Afganistan'daki ilerleyişini sürdürüyor.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, basın brifinginde, Afganistan'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve sivillerin durumundan ''derin endişe'' duyduklarını dile getirdi.

Afgan güçleri ile Taliban arasındaki çatışmaların başkent Kabil büyüklüğündeki bir kente sıçramasının "felaket" ile sonuçlanacağı uyarısı yapan Dujarric, ''Doha'da bu hafta Afganistan ve Taliban ile bölgesel ve uluslararası temsilciler arasında yapılan görüşmelerin müzakere edilmiş bir çözüme giden yolu tesis etmesini umuyoruz.'' dedi.

Dujarric, müzakerelere katkıda bulunmaya ve sayıları giderek artan insani yardıma muhtaç Afganlara yardım sağlamaya da hazır olduklarını söyledi.

Afganistan'da neler oluyor?

ABD’nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban’la barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban saldırıları hız kazandı.

Taliban, hazirandan ayından itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra, kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi.

Afganistan-İran sınırındaki Nimroz vilayet merkezi Zaranc, Taliban’ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu. Ardından çoğu kuzeyde olmak üzere 10 vilayet merkezinde Afgan güvenlik güçleri Taliban'a karşı kontrolü kaybetti. Kabil yönetimi halen 24 vilayet merkezinde hakim durumda.

Çatışmaların son aylarda yoğunlaşması sivil kayıplarını ve göçleri artırdı.

BM'ye göre 2021'in ilk yarısında 1659 sivil hayatını kaybederken, son bir ayda binden fazla sivil hayatını kaybetti.

Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs ayı başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.

BM, 18 milyon Afgan'ın insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildiriyor.

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