BM'den Trump'a 'ırkçı' tepkisi

Birleşmiş Milletler (BM), ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'daki bir toplantıda bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri eleştirerek "İğrenç ülkelerden geliyorlar." ifadelerini, "ırkçı" buldu.

"Şok edici ve utanç verici"

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcülerinden Rupert Colville, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Doğrulandıysa, bunlar ABD Başkanı'ndan şok edici ve utanç verici yorumlar. Üzgünüm, ama (bu sözler için) 'ırkçı' kelimesinden başka bir şey kullanılamaz." dedi.

DÜNYA Trump'tan göçmenlere hakaret dolu sözler

Colville, "Bu sadece edebe aykırı bir dille ilgili hikaye değil. İnsanlığın en kötü tarafının kapısını açılması ve potansiyel olarak birçok insanın hayatını bozabilecek ve yok edebilecek ırkçılık ile yabancı düşmanlığını onaylama ve teşvik etmekle ilgili." değerlendirmesinde bulundu.

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