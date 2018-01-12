DünyaBMden Trumpa ırkçı tepkisi
AMERİKA

BM'den Trump'a 'ırkçı' tepkisi

BM, Trump'ın bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri eleştirerek, "İğrenç ülkelerden geliyorlar" sözlerine tepki gösterdi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcülerinden Colville, "Doğrulandıysa, bunlar ABD Başkanı'ndan şok edici ve utanç verici yorumlar. Üzgünüm, ama (bu sözler için) 'ırkçı' kelimesinden başka bir şey kullanılamaz" dedi.

Haber MerkeziAA
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

Birleşmiş Milletler (BM), ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'daki bir toplantıda bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri eleştirerek "İğrenç ülkelerden geliyorlar." ifadelerini, "ırkçı" buldu.

"Şok edici ve utanç verici"

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcülerinden Rupert Colville, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Doğrulandıysa, bunlar ABD Başkanı'ndan şok edici ve utanç verici yorumlar. Üzgünüm, ama (bu sözler için) 'ırkçı' kelimesinden başka bir şey kullanılamaz." dedi.

Trump'tan göçmenlere hakaret dolu sözler
DÜNYA
Trump'tan göçmenlere hakaret dolu sözler

Colville, "Bu sadece edebe aykırı bir dille ilgili hikaye değil. İnsanlığın en kötü tarafının kapısını açılması ve potansiyel olarak birçok insanın hayatını bozabilecek ve yok edebilecek ırkçılık ile yabancı düşmanlığını onaylama ve teşvik etmekle ilgili." değerlendirmesinde bulundu.

  • Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre Trump, dün Oval Ofis'te göçmenlerle ilgili bir görüşmede bazı göçmen ülkelerini "ağır sözlerle" itham etmişti.
  • Trump'ın, "(Bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri kastederek) Neden bu iğrenç ülkelerden insanların buraya gelmesini isteyelim. Norveç'ten daha fazla göçmen almalıyız." sözlerini kullandığı belirtilmişti.
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