BM'nin aklı Esed gidince başına geldi: Böyle zulümlerin bir daha olmasına izin vermemeliyiz

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Esed rejimi sonrası ilk kez Suriye'yi ziyaret etti.
Batı, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından bu ülkeyi hatırlamaya başladı. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Esed rejimi sonrası ilk kez gerçekleştirdiği Suriye ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulundu. Sednaya Hapishanesi'ni ziyaret ettiğini kaydeden Türk, rejim döneminde yaşanan zulümlerin bir daha yaşanmasına izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri
Volker Türk
, Suriye'nin devrik lideri
Beşşar Esed
rejimi döneminde yaşanan zulümlerin bir daha yaşanmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.
Türk, Esed rejimi sonrası ilk kez gerçekleştirdiği Suriye ziyaretine ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.
"Böyle zulümlerin bir daha olmasına izin vermemeliyiz"
"Böyle zulümlerin bir daha olmasına izin vermemeliyiz"
Esed rejimi dönemindeki "
en kötü şöhretli hapishanelerden
" olan Sednaya Hapishanesi'ni ziyaret ettiğini kaydeden Türk, "
İnsanların birbirlerine neler yapabileceği inanılmaz. Kalbimin derinliklerinden bunun hem Suriye'nin hem de Suriyelilerin iyileşmesi için bir ders olmasını umuyorum. Böyle zulümlerin bir daha olmasına izin vermemeliyiz.
" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, BM İnsan Hakları Ofisi'nin X hesabından yapılan paylaşımda da, Türk'ün, Suriye ve Lübnan'ı kapsayan ziyaretinin ilk ayağı için Şam'da olduğu aktarıldı.
Paylaşımda, "
Türk'ün, üst düzey yetkililerin yanı sıra sivil toplum örgütleri, diplomatlar ve BM kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi planlanıyor.
" denildi.
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