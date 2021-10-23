Dünya BMnin yardım paraları Esede gitti
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BM'nin yardım paraları Esed'e gitti

Kaosun ve şiddetin 10 yılı aşkın bir süredir bitmek bilmediği Suriye'de Esed rejiminin Birleşmiş Milletler'in (BM) yardım paralarını iç ettiği ortaya çıktı. BM'nin Suriye'ye yönlendirdiği Batılı ülkeler kaynaklı finansal ve insani yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerinden çok Esed rejimine fayda sağladığı belirlendi.

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Haber Merkezi AA
BMnin yardım paraları Esede gitti
Beşşar Esed

ABD merkezli Stratejik Uluslararası Etütler Merkezi (CSIS), Birleşmiş Milletler (BM) şemsiyesi altında Suriye'ye akan milyonlarca doların izini sürerken bu yardımların büyük bir kısmının halihazırda Batılı ülkelerce yaptırım uygulanan Esed rejimine gittiğini tespit etti.

CSIS'in raporuna göre, Esed rejimi yıllardır ülkeye gelen insani yardımları kendi destekçilerinin bulunduğu alanlara ve askerlerine kaydırdı ve rejimin finansal yardımların yarısından fazlasını da kur manipülasyonuyla kendisine yönlendirdi.

Yardım olarak gönderilen paralar sahaya ulaşmadan eridi

Raporda, "Suriye hükümeti, uluslararası kuruluşları çarpıtılmış bir döviz kurunu kullanmaya zorlayarak 2020'de Suriye'ye yardım amacıyla gönderilen her bir doların 51 sentinin rejimin eline geçmesini sağladı." ifadesi kullanıldı.

1 ABD dolarının iç savaştan önce 50 Suriye lirasına denk olduğu, savaş sürecinde ise 4 bin 700 Suriye lirasına çıktığı belirtilen raporda, Suriye lirası sürekli değer kaybederken rejimin, BM ve yardım kuruluşlarının gönderdiği paraların Suriye Merkez Bankasının belirlediği 1,500 Suriye lirası üzerinden bozdurulmasını sağladığı belirtildi.

Böylece yardım amacıyla gönderilen paraların daha sahaya ulaşmadan büyük ölçüde eridiği, üstelik bunun ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere tarafından yaptırım listesine alınan Suriye Merkez Bankasının döviz rezervine katkı sağladığı kaydedildi.

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Kayıp 100 milyon doları aştı

Raporda, Batılı ülkelerin 2014'ten bu yana yıllık ortalama 2,4 milyar dolar mali yardım yaptığı belirtildi. BM'nin itirazları üzerine Suriye Merkez Bankasının dolar kurunu 2 bin 500 Suriye lirasına çıkardığı ancak yine de kurun piyasa değerinden yüzde 32 fazla olduğu ifade edildi.

Raporda, şu ana kadar Suriye Merkez Bankasında ne kadar para bozdurulduğunun bilinmediği, sadece 2019-2020 döneminde 779 döviz işlemi yapıldığı belirtildi.

BM yardım birimlerinin geçen yıl Suriye'de malzeme alımı için 113 milyon dolar bozdurduğu ve burada piyasa değeri üzerinden yaklaşık 60 milyon dolar kayıp oluştuğu duyuruldu. Raporda, 2021 verileri de eklenince bu kaybın 100 milyon doları aştığının altı çizildi.

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