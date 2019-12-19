Dünya Bölge halkının ihbarı üzerinde 2 DEAŞlı Kerkükte yakalandı
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Bölge halkının ihbarı üzerinde: 2 DEAŞ'lı Kerkük'te yakalandı

Irak'ın Kerkük şehrinde DEAŞ'a yönelik devam eden operasyonlar kapsamında 2 DEAŞ'lı teröristin yakalandığı açıklandı. Polis Müdürü Kemal, teröristlerin yakalanmasında bölge halkının önemli rol aldığını ifade etti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Irak'ın Kerkük kentindeki Rıyad Kasabası'na düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu 2 kişi yakalandı.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonların sürdüğünü söyledi.

Kemal, kentin güneyindeki Rıyad Kasabası'nın bir köyünden gelen ihbar üzerine düzenlenen operasyonla 2 teröristin yakalandığını ifade etti.

Polis Müdürü Kemal, şüphelilerin ihbar edilmesinde bölge halkının önemli rol oynadığını dile getirdi.

DEAŞ'ın kırsal bölgelerdeki saldırıları devam ediyor

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

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