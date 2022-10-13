Dünya Bölgede tansiyon düşmüyor Rus güçleri bu kez S-300lerle saldırdı
AVRUPA

Bölgede tansiyon düşmüyor: Rus güçleri bu kez S-300'lerle saldırdı

Kırım’ı Rusya’ya bağlayan Kerç köprüsüne yönelik sabotajın ardından Ukrayna’ya misillemede bulunan Rusya birçok kenti füze yağmuruna tutmuştu. Bölgede savaş son sürat devam ederken son olarak, Ukrayna'nın Nikolayev Bölge Valisi Vitaliy Kim, Mıkolayiv kentine yönelik Rus güçlerince S-300 hava savunma sistemlerinden fırlatılan füzelerle saldırılar düzenlendiğini duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Bölgede tansiyon düşmüyor: Rus güçleri bu kez S-300lerle saldırdı
Foto/Arşiv

Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri devam eden Rusya-Ukrayna savaşında.

Vitaliy Kim, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rus güçlerinin sabah saatlerinde Mıkolayiv'e S-300 sistemlerinden atılan 8 füze ile saldırdığını belirtti.

Saldırıda bir konutun yıkıldığı bilgisini paylaşan Kim, 6 saat süren arama çalışmaları sonucu 11 yaşındaki bir çocuğun enkazdan çıkarıldığını söyledi.

Kim, "Çocuk şimdi tıbbi yardım alıyor. Enkazda 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor." dedi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri: Zelensky'nin ofisinin yakınlarına füze düştü
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri: Zelensky'nin ofisinin yakınlarına füze düştü
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta tansiyon yeniden yükselmeye başladı. Ukrayna'da başkent Kiev başta olmak üzere birçok kente sabaha karşı çok sayıda seyir füzesi saldırısı düzenlendi. Ukraynalı yetkililer, Kiev'i vuran füzelerden birinin SBU ofisinin bulunduğu Volodymyrska Caddesi'ne düştüğünü ve Zelenskiy'in ofisinin yakınlarda olduğunu açıkladı.

RUS GÜÇLERİNE AİT 6 HELİKOPTER DÜŞÜRÜLDÜ

Bu arada, Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, son bir günde Rusya Silahlı Kuvvetlerine ait 6 savaş helikopterinin Ukrayna güçlerince vurulduğu belirtildi.

Bakanlık, sadece dün 18 dakika içinde 4 Rus helikopterini imha ettiklerini duyurdu.

Açıklamada ayrıca Rus güçlerin son 24 saatte Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine 3 füze ve 21 hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri: Zelensky'nin ofisinin yakınlarına füze düştü
OYNAT 00:31
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri: Zelensky'nin ofisinin yakınlarına füze düştü
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta tansiyon yeniden yükselmeye başladı. Ukrayna'da başkent Kiev başta olmak üzere birçok kente sabaha karşı çok sayıda seyir füzesi saldırısı düzenlendi. Ukraynalı yetkililer, Kiev'i vuran füzelerden birinin SBU ofisinin bulunduğu Volodymyrska Caddesi'ne düştüğünü ve Zelenskiy'in ofisinin yakınlarda olduğunu açıkladı.
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