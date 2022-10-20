Dünya Bölgede tansiyon yükseldi ABD ve Güney Koreden ortak tatbikat
ASYA

Bölgede tansiyon yükseldi: ABD ve Güney Kore’den ortak tatbikat

ABD ve Güney Kore, devam eden Hoguk saha tatbikatı çerçevesinde Yeoju şehrinde nehir geçiş tatbikatı yaptı.

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Haber Merkezi İHA
Bölgede tansiyon yükseldi: ABD ve Güney Kore’den ortak tatbikat
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ABD ve Güney Kore, devam eden Hoguk saha tatbikatı çerçevesinde Yeoju şehrinde nehir geçiş tatbikatı yaptı.
Kuzey Kore’nin artan askeri faaliyetleri nedeniyle Kore Yarımadası’nda tansiyon yükselirken, ABD ile Güney Kore, pazartesi günü başlayan ve 28 Ekim’e kadar devam edecek olan Hoguk saha tatbikatı çerçevesinde Yeoju şehrinde nehir geçiş tatbikatı gerçekleştirdi. Nehir üzerinde bulunan köprülerin muhtemel bir savaş durumunda kullanılamaz hale gelmesi senaryosu dahilinde gerçekleştirilen tatbikatta, birliklerin tahrip edilen köprülerin yerine yenilerini inşa ederek tank ve diğer askeri teçhizatın transferini gerçekleştirdiği belirtildi. Başarılı bir şekilde tamamlanan tatbikatın, Güney Kore ve ABD ittifakının askeri yeteneklerini göstermek üzere düzenlendiği açıklandı.

Tansiyon yükseldi

Kuzey Kore’nin art arda gerçekleştirdiği silah testleri Kore Yarımadası’nda tansiyonu yükseltmiş, ABD ve Güney Kore bölgede güvenlik riskinin artması üzerine bir dizi askeri tatbikat gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Pyongyang ise Seul-Washington ittifakının bölgedeki faaliyetlerini "provokasyon" olarak nitelendirmişti. Kuzey Kore’nin yeni bir nükleer denemenin eşiğinde olduğu yönündeki iddialar da endişeleri artırmıştı.

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