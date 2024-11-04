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Bölgesel kaosun yeni durağı: İsrail'den Suriye'deki Hizbullah hedeflerine hava saldırısı

Bölgesel kaosun yeni durağı: İsrail'den Suriye'deki Hizbullah hedeflerine hava saldırısı

21:324/11/2024, Pazartesi
G: 4/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Filistin ve Lübnan'da gerçekleştirdiği saldırılarla bölgesel savaşın zilini çalan İsrail büyük yangını genişletti. Suriye rejiminin ajansı SANA, İsrail'e ait savaş uçaklarının başkent Şam'ın güneyinde birkaç noktayı vurduğunu duyurdu. Konuya ilişkin İsrail'den yapılan açıklamada ise Hizbullah'ın istihbarat birimlerinin vurulduğu ve altyapının hedef alındığı belirtildi.

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi.

Suriye rejiminin ajansı
SANA
'nın haberine göre, yerel saatle 18.05'te
İsrail
'in
Şam
'ın güneyinde birkaç noktayı
hava saldırısı
yla hedef aldığı belirtildi.
Haberde, "
Hava savunma sistemlerimiz düşman Golan Tepeleri tarafından gelen füzeleri karşılayarak çoğunu düşürdü. Saldırıda, maddi hasar meydana geldi.
" ifadesi kullanıldı.

İsrail: Hizbullah istihbaratını vurduk

Konuya ilişkin bir açıklama da İsrail tarafından yapıldı.

Yapılan açıklamada
Şam
yakınlarında
Hizbullah
'ın istihbarat birimlerinin vurulduğu, altyapının hedef alındığı belirtildi.

İsrail 2011'den bu yana Suriye'yi hedef alıyor

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.



#Suriye
#Hava Saldırısı
#Şam
#israil
#Hizbullah

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