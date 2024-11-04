Bölgesel kaosun yeni durağı: İsrail'den Suriye'deki Hizbullah hedeflerine hava saldırısı

'ın güneyinde birkaç noktayı

'ın güneyinde birkaç noktayı

'nın haberine göre, yerel saatle 18.05'te

'nın haberine göre, yerel saatle 18.05'te

Hava savunma sistemlerimiz düşman Golan Tepeleri tarafından gelen füzeleri karşılayarak çoğunu düşürdü. Saldırıda, maddi hasar meydana geldi.

Hava savunma sistemlerimiz düşman Golan Tepeleri tarafından gelen füzeleri karşılayarak çoğunu düşürdü. Saldırıda, maddi hasar meydana geldi.

Konuya ilişkin bir açıklama da İsrail tarafından yapıldı.