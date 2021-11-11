Dünya Bombaya çekiçle vuran hurdacı öldü Patlamada iki kişi ağır yaralandı
AFRİKA

Bombaya çekiçle vuran hurdacı öldü: Patlamada iki kişi ağır yaralandı

Uganda polisi, Nakaseke bölgesindeki Kapeela ticaret merkezinde, Alfred Mandela adlı hurdacının bulduğu bir yığın hurda metali çekiçle düzeltirken bombaya denk gelmesi sonucu patlama olduğunu açıkladı. Patlama sonucu hurdacı hayatını kaybederken 2 kişi de ağır yaralandı.

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Haber Merkezi AA
Bombaya çekiçle vuran hurdacı öldü: Patlamada iki kişi ağır yaralandı
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Uganda polisince yapılan açıklamada, Nakaseke bölgesinde Kapeela ticaret merkezindeki patlamada 1 kişinin öldüğünü, 2 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

Bombanın nereden bulunduğu bilinmiyor

  • Patlamanın Alfred Mandela isimli hurdacının bulduğu bir yığın hurda metali çekiçle düzeltirken yaşandığı kaydedilen açıklamada, bombanın nereden bulunduğunun ise henüz bilinmediği kaydedildi.

Patlamaya uzaktan şahit olan Haruna Mbidde, hayatını kaybeden hurdacının elinde tuttuğu şeyin eski bir roket güdümlü el bombasına benzediğini ifade etti.

  • Ülkede son bir ayda 5 patlama yaşanırken, bunlardan bazılarının mevcut hükümeti iktidara getiren 1980'lerdeki iç savaştan kalma patlayıcılar yüzünden olduğu tahmin ediliyor.

Terör estiren oğlundan korkup kaçtı: Ölüm komşusunun evinde buldu
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Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’in Nizip ilçesi Kocatepe Mahallesi’nde yaşanan olayda madde bağımlısı olduğu ileri sürülen F.T., annesi Fatma T. ile tartışarak evi ateşe verdi.
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Siniri geçmeyen ve belindeki silahla evin içerisinde havaya ateş eden F.T.’nin elinden kurtulmaya başaran anne büyük bir panik ile evden kaçtı. Komşusunun evine sığınan ve büyük korku yaşayan anne Fatma T.’nin kalbi evladının yaşattıklarına dayanamadı.
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Fenalaşan kadının kalp krizi geçirdiği belirlendi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede kadının kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.
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Yanan ev olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, anne Fatma T.’nin cenazesi ise otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
Terör estiren oğlundan korkup kaçtı: Ölüm komşusunun evinde buldu
Gaziantep'te yaşadıkları evi yakarak, havaya silahla ateş eden oğlunun elinden kurtulan kadın, sığındığı komşusunun evinde kalp krizinden hayatını kaybetti.

İki ay önce evlenmişti: Eşine evinin anahtarını vermek isterken trafik kazasında hayatını kaybetti
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Kaza, dün Araklı ilçesi Karadere yolu Yiğitözü mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nde (TİSKİ) Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi olarak çalışan Gökhan Aliyazıcıoğlu (30), arazi ölçümü yapmak için Araklı’ya gitti. İlçede bekleyen eşine evinin anahtarını vermek isteyen Yazıcıoğlu, aracını yol kenarına çekerek yolun karşısına geçmek istedi.
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O esnada seyir halindeki bir minibüsü fark etmeyen Aliyazıcıoğlu, minibüsün çarpması sonucu yola savruldu. Kaza yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Aliyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.<br>
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Genç mühendis 2 ay önce evlenmiş<br><br>1.5 yıl önce TİSKİ’de çalışmaya başlayan genç mühendisin 2 ay önce evlendiği öğrenilirken, Yazıcıoğlu için bugün Yomra ilçesinin İkisu mahallesinde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı.
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, ailesi ve yakınlarının katıldığı cenaze namazının ardından genç mühendis aile kabristanlığında toprağa verildi.
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TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, yaptığı açıklamada, sözün bittiği yerde olduklarını belirterek, \"Sözün bittiği yer. Gökhan yaklaşık 1.5 yıl önce aramıza katılmıştı. Bize katılmadan önce de çok başarılar elde etmiş. Bize katıldıktan sonra hem mesleki anlamda hem insani anlamda pırlanta gibi bir delikanlıydı. 1.5 yıl süre içerisinde kuruma çok önemli katkılar verdi. Kısa süre önce evlenmişti. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun\" dedi.
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<br>Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise \"Kardeşimiz maalesef dün elim bir kaza neticesinde hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Bu tür kazalardan, musibetlerden her birimizi muhafaza eylesin\" ifadelerini kullandı.
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İki ay önce evlenmişti: Eşine evinin anahtarını vermek isterken trafik kazasında hayatını kaybetti
Trabzon'un Araklı ilçesinde dün yolun karşısındaki eşinin yanına gitmeye çalışan TİSKİ çalışanı genç mühendis bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. 2 ay önce evlendiği öğrenilen gencin eşine evinin anahtarını vermek için yolun karşısına geçmeye çalıştığı öğrenildi.
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