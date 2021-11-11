Bombaya çekiçle vuran hurdacı öldü: Patlamada iki kişi ağır yaralandı

TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, yaptığı açıklamada, sözün bittiği yerde olduklarını belirterek, \"Sözün bittiği yer. Gökhan yaklaşık 1.5 yıl önce aramıza katılmıştı. Bize katılmadan önce de çok başarılar elde etmiş. Bize katıldıktan sonra hem mesleki anlamda hem insani anlamda pırlanta gibi bir delikanlıydı. 1.5 yıl süre içerisinde kuruma çok önemli katkılar verdi. Kısa süre önce evlenmişti. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun\" dedi.