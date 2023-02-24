Boris Johnson'ın adaylığını açıkladı: NATO'ya göz kırptı

Boris Johnson
İngiltere'nin eski Başbakanı
Boris Johnson
, NATO Genel Sekreterliği görevi için başvuracağını söyledi.
Ukrayna gazetesi European Pravda'ya konuşan Johnson,
"NATO Genel Sekreteri olmak istiyor musunuz?"
sorusuna,
"NATO'yu yönetmek mi? Bu harika bir fikir, çok iyi bir fikir. Bu fikre sahip olduğumu vurgulamak istiyorum ve kimsenin burada bir aday olduğunu unutmamasını istiyorum. Bu kez belki şansım yaver gidebilir"
cevabını verdi.
'Önemli bir pozisyon'
'Önemli bir pozisyon'
"Kendimi kesinlikle bir aday olarak görüyorum. Bu iyi ve önemli bir pozisyon"
ifadelerini kullanan Johnson, eski İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin "Bir sonraki NATO Genel Sekreteri AB'den olmalı" sözlerini desteklediğini ancak AB dışında da başka aday seçeneklerinin olabileceğini belirtti.
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