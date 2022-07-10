Boris Johnson'ın yeni görevi açığa çıktı: Savaşın kalbi Kiev'e atanabilir

İngiltere'de patlak veren siyasi krizle birlikte koltuğunu bırakmak zorunda kalan ve Muhafazakâr Parti başkanlığından istifa eden Boris Johnson tüm dünyada bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor.

İngiliz basınında dile getirilen iddia ise oldukça çarpıcı. İngiliz hükümetinde yer alan danışmanların basına verdiği demeçlere göre Boris Johnson Ukrayna’ya gitmek için gün sayıyor.

Boris Johnson'ın isminin Vladimir Putin karşıtı ittifakı sürdürmek için Kiev'e Özel Elçi olarak atanmak üzere listelere yazıldığı iddia edildi.

ZELENSKİ İLE KURDUĞU İLİŞKİ İLHAM OLDU

İngiltere Başbakanı, savaşın ilk patlak vermesinden bu yana Ukrayna cumhurbaşkanının güçlü bir destekçisi oldu. Danışmanlar ise bu elçilik fikrini Johnson’ın Volodimir Zelenskiy ile yakın ilişkisi nedeniyle önerdi.

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İngiltere’deki genel kanıya göre Johnson, Ukrayna’ya yapılacak askeri yardım ve barış görüşmelerinde aracı olabilir.

Başbakan, bu yılın şubat ayında Rusya'nın işgalinin ardından ülkede ilk kez savaş patlak verdiğinden beri Ukrayna cumhurbaşkanının güçlü bir destekçisi oldu.

Eski üst düzey hükümet danışmanlarının, Volodimir Zelenskiy ile yakın ilişkisi ve durumla ilgili temel bilgisi nedeniyle bu fikri öne sürdükleri iddia ediliyor.

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“ONA İHTİYACIMIZ VAR”

Bir kaynak The Sun'a şunları söyledi:

"Boris Johnson'ın hizmetlerine uluslararası bir ihtiyaç var. Bunlar istisnai durumlar ve bunlarla ilgilenmek için istisnai bir kişi gerekiyor.”

Bir başka kaynak da “Johnson, Ukrayna'nın güvenliğini desteklemeye, egemenliğini korumaya, daha fazla saldırganlığı caydırmaya ve barışçıl varlığına geri dönmeye destek vermeye devam edecek" dedi.

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Gazeteye göre, Boris Johnson hem askeri yardım sağlamak hem de gelecekteki barış görüşmeleri için Ukrayna ile Batı arasında bir aracı olabilir.

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