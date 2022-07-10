Dünya Boris Johnsonın yeni görevi açığa çıktı Savaşın kalbi Kieve atanabilir
AVRUPA

Boris Johnson'ın yeni görevi açığa çıktı: Savaşın kalbi Kiev'e atanabilir

Parlamentoda yaşanan peş peşe istifaların ardından siyasi krize sürüklenen İngiltere’de Başbakan Boris Johnson istifa etmek zorunda kalmıştı. Yeni lider seçilene kadar görevini sürdürecek olan Boris Johnson'ın yeni vazifesiyle ilgili İngiliz basını bir iddia öne sürdü. Tüm dünyanın gözlerini üstüne çevirdiği Johnson’ın isminin Vladimir Putin karşıtı ittifakı sürdürmek için Kiev'e Özel Elçi olarak atanmak üzere listelere yazıldığı iddia edildi.

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Boris Johnsonın yeni görevi açığa çıktı: Savaşın kalbi Kieve atanabilir
Boris Johnson - Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy

İngiltere'de patlak veren siyasi krizle birlikte koltuğunu bırakmak zorunda kalan ve Muhafazakâr Parti başkanlığından istifa eden Boris Johnson tüm dünyada bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor.

İngiliz basınında dile getirilen iddia ise oldukça çarpıcı. İngiliz hükümetinde yer alan danışmanların basına verdiği demeçlere göre Boris Johnson Ukrayna’ya gitmek için gün sayıyor.

Boris Johnson'ın isminin Vladimir Putin karşıtı ittifakı sürdürmek için Kiev'e Özel Elçi olarak atanmak üzere listelere yazıldığı iddia edildi.

ZELENSKİ İLE KURDUĞU İLİŞKİ İLHAM OLDU

İngiltere Başbakanı, savaşın ilk patlak vermesinden bu yana Ukrayna cumhurbaşkanının güçlü bir destekçisi oldu. Danışmanlar ise bu elçilik fikrini Johnson’ın Volodimir Zelenskiy ile yakın ilişkisi nedeniyle önerdi.

İngiltere’deki genel kanıya göre Johnson, Ukrayna’ya yapılacak askeri yardım ve barış görüşmelerinde aracı olabilir.

Başbakan, bu yılın şubat ayında Rusya'nın işgalinin ardından ülkede ilk kez savaş patlak verdiğinden beri Ukrayna cumhurbaşkanının güçlü bir destekçisi oldu.

Eski üst düzey hükümet danışmanlarının, Volodimir Zelenskiy ile yakın ilişkisi ve durumla ilgili temel bilgisi nedeniyle bu fikri öne sürdükleri iddia ediliyor.

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“ONA İHTİYACIMIZ VAR”

Bir kaynak The Sun'a şunları söyledi:

"Boris Johnson'ın hizmetlerine uluslararası bir ihtiyaç var. Bunlar istisnai durumlar ve bunlarla ilgilenmek için istisnai bir kişi gerekiyor.”

Bir başka kaynak da “Johnson, Ukrayna'nın güvenliğini desteklemeye, egemenliğini korumaya, daha fazla saldırganlığı caydırmaya ve barışçıl varlığına geri dönmeye destek vermeye devam edecek" dedi.

Gazeteye göre, Boris Johnson hem askeri yardım sağlamak hem de gelecekteki barış görüşmeleri için Ukrayna ile Batı arasında bir aracı olabilir.

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Boris Johnson'ın yerine kim gelecek? İngilizlerin 8 adayı var
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kabinesinde çok sayıda bakanın ve görevlinin istifa etmesinin ardından görevi bırakmak zorunda kaldı.
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Johnson, istifa açıklamasında yeni başbakan atanana kadar görevinin başında olduğunu söyledi.
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Bu süreçte Muhafazakar Parti içinde yeniden liderlik yarışı için düğmeye basılacak.
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JOHNSON'IN YERİNİ KİM ALABİLİR?<br><br>Şu anda Johnson'ın belirgin bir halefi yok, ancak birkaç potansiyel aday var.<br><br>Adaylarla ilgili çeşitli spekülasyonlar yapılırken, 8 isim ön plana çıkıyor.
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İLK SIRADA RISHI SUNAK VAR<br><br>Bunlardan ilki, kabineden istifa eden isimler arasında yer alan eski Maliye Bakanı Rishi Sunak.<br><br>Ancak Sunak'ın popülaritesi son aylarda azalırken, eski maliye bakanı, İngilizleri etkileyen yaşam maliyeti krizine tepki vermekte yavaş olmakla eleştiriliyordu.<br><br>Time dergisine göre, Sağlık Bakanı Sajid Javid'den dakikalar sonra istifa eden Sunak, partisini Johnson'a sadakatten daha öncelikli tuttuğunu iddia edebilir.
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PENNY MORDAUNT<br><br>Dış Ticaretten Sorumlu Bakan Penny Mordaunt, Johnson'ın yerine geçebileceği konuşulan başka bir favori isim.<br><br>Brexit'in sadık bir destekçisi olan ve Muhafazakarlar arasında popülerliğini sürdüren Mordaunt, Johnson'ı koronavirüs karantinasının ihlali nedeniyle eleştiren isimler arasındaydı.
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SAJID JAVID<br><br>Eski Sağlık Bakanı Sajid Javid, kabine içinde birkaç üst düzey görev üstlendi ve 2019'da parti liderliği için yarıştı.<br><br>Daha önce Johnson'ın Maliye Bakanı olarak görev yapıyordu, ancak en kıdemli yardımcılarından bazılarını görevden almayı reddettikten sonra 2020'de istifa etti.<br><br>Aynı zamanda eski Başbakan Theresa May'in İçişleri Bakanlığı'nı yaptı.
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LIZ TRUSS<br><br>Dışişleri Bakanı Liz Truss, Başbakan Johnson'ın yerine geçebilecek adaylar arasında en ön sıralarda yer alıyor.<br><br>Truss, uzun süredir Muhafazakar Parti'nin gelecekteki potansiyel lideri olarak görülüyor.<br><br>Mevcut rolünde Truss, İngiltere'nin Rusya-Ukrayna savaşına verdiği yanıtta ve Avrupa Birliği ile Brexit sonrası görüşmeleri koordine etmede önde gelen bir figür.
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BEN WALLACE<br><br>Savunma Bakanı Ben Wallace'ın popülaritesinde, Ukrayna'daki çatışmalara yaklaşımı sayesinde son zamanlarda artış yaşandı.<br><br>Wallace, eski liderler David Cameron ve May yönetimlerinde çoğunlukla ilgi odağının dışındaydı.
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JEREMY HUNT<br><br>Eski Sağlık ve Dışişleri Bakanlığı görevlerinde bulunan Jeremy Hunt, 2019'da Muhafazakar Parti liderliğini Boris Johnson'a kaptırdı.<br><br>Hunt, Brexit referandumunda AB içinde kalma taraftarlarıyla kampanya yürüten merkezdeki Muhafazakar isimlere yakınlığıyla biliniyor.<br><br>Söz konusu isim, Johnson'ın koronavirüs salgınını ve salgın sırasındaki parti skandalını ele alış biçiminin yüksek sesli eleştirmenlerinden biri oldu.<br>
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Johnson'ın koltuğu için adı geçen diğer isimler ise Nadhim Zahawi...
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Bir diğer isim ise Priti Patel...<br><br>
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MUHAFAZAKAR PARTİ YENİ BİR LİDERİ NASIL SEÇİYOR?<br><br><br>BBC'nin haberine göre, Muhafazakar Parti lideri istifa ettiğinde, parti içinde yeni bir seçim yapılıyor. Mevcut kurallara göre, aday olabilmek için 8 Muhafazakar Parti milletvekilinin desteğine ihtiyaç var.<br><br>Tüm adaylar adaylığını ilan ettikten sonra, sadece iki kişi kalan kadar bir dizi oy kullanılacak.<br><br>
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İlk turda adayların yarışta kalabilmeleri için oyların yüzde 5'ini almaları gerekiyor (18 milletvekili)<br>İkinci turda yüzde 10 (36 milletvekili) almaları gerekiyor.<br>Sonraki turlarda ise en az oyu alan aday eleniyor.<br>Son iki milletvekili kaldığında ise sadece milletvekilleri değil, ülke çapındaki tüm Muhafazakar Parti üyeleriyle kazanan belirlenecek.
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YENİ BAŞBAKAN NASIL ATANACAK?<br><br>Muhafazakar Parti lideri olan seçilen kişi, parlamentoda en fazla milletvekiline sahip partinin lideri olacak. Kraliçe bir hükümet kurulmasını isteyecek.<br><br>
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Genel seçimin olması ise şart değil. Bir başbakan istifa ettiğinde direkt olarak genel seçime gidilmiyor. Seçim Ocak 2025'te yapılabilir, ancak yeni başbakan bundan önce erken seçime gitmeyi de tercih edebilir.
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JOHNSON'IN HANGİ YETKİLERİ OLACAK?<br><br>Başbakanlık görevinden resmen ayrılana kadar, Johnson teoride hala aynı yetkilere sahip. Ancak gerçekte, artık herhangi bir radikal yeni politika getirme yetkisine sahip olmayacak.<br><br>
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İngiltere'yi yurtdışında temsil etmeye devam edecek ve kabinede halka açık atamalar veya değişiklikler yapmaya devam edebilecek.
Boris Johnson'ın yerine kim gelecek? İngilizlerin 8 adayı var
İngiltere kabinesinde peş peşe gelen istifa haberlerinin ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson da istifa etti. Boris Johnson, yeni bir başbakan gelinceye kadar görevinin başında kalacağını açıkladı. Peki Boris Johnson'ın yerine kim gelecek? İngiliz basınında adı öne 8 isim belli oldu.


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