Dünya Boris zorda On binlerce kamu çalışanına kötü haber
AVRUPA

Boris zorda: On binlerce kamu çalışanına kötü haber

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, vergi indirimleri için milyarlarca dolar ayırmak adına bakanlarından 91 bin kamu görevlisinin işine son vermelerini istedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Boris zorda: On binlerce kamu çalışanına kötü haber
İngiltere Başbakanı Boris Johnson.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hayat pahalılığı nedeniyle zorluk çeken ailelerin üzerindeki mali baskıyı hafifletmek için "yaşam maliyeti" gündemiyle bir kabine toplantısı gerçekleştirdi. Buna göre kamu hizmetinin mevcut büyüklüğünü neredeyse beşte bir oranında azaltma planlarını yapmaları için bakanlıklara bir ay verildi ve bu da yılda yaklaşık 3,5 milyar sterlin tasarruf anlamına gelecek.

  • Johnson, "Hükümetin vergi mükelleflerinden alıkoyduğu her sterlin, kendi öncelikleri ve kendi hayatları için harcayabilecekleri paradır" şeklinde konuştu.

Euronews'te yer alan habere göre Brexit süreci, pandemi koşulları ve artan enerji maliyetleri nedeniyle İngiltere'de hayat pahalılığı son yılların en yüksek seviyesine çıktı.

JOHNSON: İŞ YERLERİNE GERİ DÖNÜLMELİ

İngiliz Daily Mail gazetesi, ilgili haberinde Johnson'ın, daha fazla memurun işyerine geri dönmesi gerektiğine ikna olduğunu aktardı.

  • Johnson verdiği demeçte “Ofise girme, işyerine gitme alışkanlığını geri kazanmamız gerekiyor. Benimle aynı fikirde olmayan birçok insan olacak, ama insanların başka insanlarla çevrili olduklarında daha üretken, daha enerjik ve daha fikirlerle dolu olduklarına inanıyorum" dedi.

İngiltere Merkez Bankası faizi 13 yılın zirvesine çıkardı
DÜNYA
İngiltere Merkez Bankası faizi 13 yılın zirvesine çıkardı

İngiliz basınından Rusya-Ukrayna savaşı analizi: Türkiye kilit konumda
DÜNYA
İngiliz basınından Rusya-Ukrayna savaşı analizi: Türkiye kilit konumda

İngiltere'de tepki çeken ırkçı afiş: İyi bir Rus ölü bir Rus
DÜNYA
İngiltere'de tepki çeken ırkçı afiş: İyi bir Rus ölü bir Rus
Nehre gömüldüler

Nehre gömüldüler

​Ukrayna Rus askerlerini köprüde pusuya düşürdü.
Korku filmi değil gerçek

Korku filmi değil gerçek

​Esrarengiz olay sosyal medyada viral oldu.
Şehidimizin kanı yerde kalmadı

TSK'dan cezalandırma atışları: Suriye'nin kuzeyinde 52 terörist öldürüldü

10 binde bir görülüyor

10 binde bir görülüyor

Bağırsakları dışarıda doğan bebeğe 7'nci saatte ameliyat.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.