Boris zorda: On binlerce kamu çalışanına kötü haber

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hayat pahalılığı nedeniyle zorluk çeken ailelerin üzerindeki mali baskıyı hafifletmek için "yaşam maliyeti" gündemiyle bir kabine toplantısı gerçekleştirdi. Buna göre kamu hizmetinin mevcut büyüklüğünü neredeyse beşte bir oranında azaltma planlarını yapmaları için bakanlıklara bir ay verildi ve bu da yılda yaklaşık 3,5 milyar sterlin tasarruf anlamına gelecek.

Johnson, "Hükümetin vergi mükelleflerinden alıkoyduğu her sterlin, kendi öncelikleri ve kendi hayatları için harcayabilecekleri paradır" şeklinde konuştu.

Euronews'te yer alan habere göre Brexit süreci, pandemi koşulları ve artan enerji maliyetleri nedeniyle İngiltere'de hayat pahalılığı son yılların en yüksek seviyesine çıktı.

JOHNSON: İŞ YERLERİNE GERİ DÖNÜLMELİ

İngiliz Daily Mail gazetesi, ilgili haberinde Johnson'ın, daha fazla memurun işyerine geri dönmesi gerektiğine ikna olduğunu aktardı.

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Johnson verdiği demeçte “Ofise girme, işyerine gitme alışkanlığını geri kazanmamız gerekiyor. Benimle aynı fikirde olmayan birçok insan olacak, ama insanların başka insanlarla çevrili olduklarında daha üretken, daha enerjik ve daha fikirlerle dolu olduklarına inanıyorum" dedi.

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