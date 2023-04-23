Borrell: Avrupa ülkelerinin donanmaları Tayvan Boğazı’nda devriye gezmeli

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell.
Hem ortak hem de rakip
TEK-ÇİN politikası ve Tayvan
Borrell, AB’nin tek-Çin politikasını desteklediğini ancak bu desteğin her koşulda olmadığını vurguladı. Borrell, “Tayvan konusunda tutumumuz basit ve tutarlıdır. Bizim görüşümüze göre sadece tek bir Çin vardır. Ancak her koşulda değil. Kesinlikle güç kullanımı yoluyla değil. Avrupa, ekonomik, ticari ve teknolojik olarak ilgilendiren bu konularda çok aktif olmalıdır. İşte bu nedenle Avrupa donanmalarını bu son derece kritik bölgede seyrüsefer özgürlüğüne olan bağlılığını göstermek üzere Tayvan Boğazı'nda devriye gezmeye çağırıyorum. Aynı zamanda provokasyonlara karşı da uyanık olmalıyız. Tayvan halkının büyük çoğunluğu barışçıl statükonun en uygun çözüm olduğuna inanmaktadır. Dolayısıyla bu ilkeyi uygulama konusunda kararlı olalım” dedi.