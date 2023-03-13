Boşandığı eşine ev işleri için 205 bin euro tazminat ödeyecek

Yargıtay, TÜBİTAK çalışanı işçinin FETÖ nedeniyle iş akdinin feshedilmesi yönünde önemli bir karara imza attı. İş akdinin feshedilmesine onay veren Yargıtay kararına gerekçe olarak söz konusu kişinin Bank Asya’ya 32 bin 500 TL yatırmasını gösterdi: Ekonomik durumuna göre yüklü bir para yatırması dahi tek başına kuvvetli şüphe.