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Dünya

Boşandığı eşine ev işleri için 205 bin euro tazminat ödeyecek

İspanya'da mahkeme 25 yıllık eşinden ayrılan adamın, kadının bu süre boyunca yaptığı ev işleri ve çocuk bakımı gibi işleri gerekçe göstererek, 205 bin euro tazminat ödemesine hükmetti.

09:36 . 13/03/2023 Pazartesi
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Arşiv

Arşiv

İspanya'nın Malaga kentinde bir kadın boşandığı eşinden 25 yıllık emeğinin karşılığında 205 bin euro (4 milyon TL) tazminat almaya hak kazandı.

Verdiği emeğin karşılığı

Mahkeme kadının evli kaldığı süre boyunca işinden ayrılmak zorunda kalmasını, yaptığı ev işleri ve çocuklarının bakımını üstlenmesini de hesaba katarak kocanın tazminat ödemesine karar verdi. 48 yaşındaki kadın tazminatın, 25 yıl boyunca verdiği emeğin karşılığı olduğunu söylüyor. Mahkeme kararının temyiz yolunun açık olduğu belirtiliyor.



#ispanya
#malaga
#avrupa
22 dakika önce
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Boşandığı eşine ev işleri için 205 bin euro tazminat ödeyecek
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