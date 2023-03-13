Boşandığı eşine ev işleri için 205 bin euro tazminat ödeyecek

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İspanya'nın Malaga kentinde bir kadın boşandığı eşinden 25 yıllık emeğinin karşılığında 205 bin euro (4 milyon TL) tazminat almaya hak kazandı.
Verdiği emeğin karşılığı
Mahkeme kadının evli kaldığı süre boyunca işinden ayrılmak zorunda kalmasını, yaptığı ev işleri ve çocuklarının bakımını üstlenmesini de hesaba katarak kocanın tazminat ödemesine karar verdi. 48 yaşındaki kadın tazminatın, 25 yıl boyunca verdiği emeğin karşılığı olduğunu söylüyor. Mahkeme kararının temyiz yolunun açık olduğu belirtiliyor.