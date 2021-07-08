Dünya Bosna Hersekte Barış Yürüyüşü başladı
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Bosna Hersek’te “Barış Yürüyüşü” başladı

Bosna Hersek’te Srebrenitsalı kurbanlar anısına geleneksel olarak düzenlenen "Barış Yürüyüşü" başladı.

Haber Merkezi İHA
Bosna haber... Bosna Hersek’te “Barış Yürüyüşü” başladı
Boşnak sivilin katledildiği soykırımının 26. yıl dönümünde "Barış Yürüyüşü" için yola çıkıldı.


Bosna Hersek’in doğusundaki Srebrenitsa’da 1995’te en az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği soykırımının 26. yıl dönümünde "Barış Yürüyüşü" için yola çıkıldı.

Yürüyüşün bu yıl 17’ncisi düzenleniyor.
Yürüyüşün bu yıl 17’ncisi düzenleniyor.

Bu yıl 17’ncisi düzenlenen yürüyüş, ülkenin her bölgesinden katılımcıların yürüyerek veya araçlarla Nezuk kasabasına varmasının ardından başladı.

3 BİNİN ÜZERİNDE KATILIMCI

Geçtiğimiz yıl salgın nedeniyle katılımın az olduğu yürüyüşe bu sene 3 binin üzerinde kişi katıldı. ABD, İtalya ve Sırbistan’ın Sancak bölgesinden de katılımcılar olduğu belirtilirken, bu yıl başka ülkelerden katılan gruplardan en kalabalığını Türklerin oluşturduğu ifade edildi.

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Yürüyüş süresince günlük 35 kilometre olmak üzere toplamda 100 kilometre yol kat edilecek.
Yürüyüş süresince günlük 35 kilometre olmak üzere toplamda 100 kilometre yol kat edilecek.

Türk Kızılayı gönüllüleri de yürüyüşte yer alırken, mobil ikram aracıyla yürüyüş güzergahında katılımcılara gıda ve su ikramında bulundu.

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Yürüyüşe bu sene 3 binin üzerinde kişi katıldı
Yürüyüşe bu sene 3 binin üzerinde kişi katıldı

100 KM YOL KAT EDİLECEK

Yürüyüşün 3 gün sürmesi beklenirken, Potoçari Anıt Mezarlığı’nda 10 Temmuz’da sona erecek. Temmuz 1995’teki olaylar nedeniyle halk arasında "ölüm yolu" olarak da nitelendirilen orman yolundaki yürüyüş süresince günlük 35 kilometre olmak üzere toplamda 100 kilometre yol kat edilecek.

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