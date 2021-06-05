Boşnak Fata ninenin haklı zaferi: Savaş zamanı bahçesine dikilen kilise bugün yıkıldı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sırplar tarafından Boşnak nine Fata Orlovic'in bahçesine izinsiz inşa edilen kilisesinin yıkılmasına karar vermişti. Kilisenin yıkılmaması için kendisine teklif edilen parayı reddeden Boşnak nine, 11 yıl süren hukuk mücadelesini 2010'da kazansa da mahkemenin kararı asla uygulanmamıştı.

Kilise bu sabah yıkıldı.

Yıllar süren zorlu mücadelesi sonunda nihayete erdi. Fata ninenin bahçesine dikilen korsan kilise bugün yıkıldı.

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Nana Fata, haklı mücadelesinin sonuna geldi.

Boşnak ninenin hukuk mücadelesi

Savaştan önce Srebrenitsa yakınlarındaki Konjevic Polje'de eşi ve 7 çocuğuyla yaşayan Fata Orloviç, savaş sırasında eşi Sacir dahil 22 yakınını kaybetti.

Ülkenin farklı bölgelerinde mülteci olarak yaşayan ve ABD'de yaşayan çocuklarının tüm ısrarlarına rağmen doğduğu toprakları terk etmeyen Orlovic, 1999'da savaştan önce yaşadığı köyüne döndü.

Nana Fata, bahçesinde dikilen kiliseyi görünce şaşkına döndü.

Döndüğünde bahçesine kilise yapıldığını gören Orlovic, izinsiz yapılan bu kilisenin kaldırılması için hukuk mücadelesi başlattı.

Kilisenin yıkılmaması için kendisine teklif edilen parayı da reddeden Boşnak nine, 11 yıl süren hukuk mücadelesini 2010'da kazansa da mahkemenin kararı asla uygulanmadı.

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AİHM Boşnak nine Orlovic'i haklı buldu: Bahçesine izinsiz yapılan kilisesinin yıkılmasına karar verildi.

Bijeljina Mahkemesi kilisenin yıkılmasına karar verse de Sırp Cumhuriyeti (RS) Yüksek Mahkemesi kararı durdurmuştu.

DÜNYA Boşnak Fata nine hukuk mücadelesini kazandı