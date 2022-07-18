Boşnak gençler FETÖ tuzağından kurtarılıyor

İki kez el değiştiren ve son olarak Richmond Park Okulları olarak adlandırılan FETÖ Okulu, ilk, orta ve lise seviyesinde eğitim veren bir okul. Örgütün bölgedeki üniversitesi ise Burç ismiyle faaliyet gösteriyor.

Her ne kadar FETÖ ile olan bağları inkâr edilse de, Saraybosna'daki Burç Üniversitesi'nin çevrimiçi kütüphanesinde elebaşı Fetullah Gülen'e ait Türkçe, İngilizce ve Boşnakça kitaplar olduğu ortaya çıkmıştı. Bu durumun basına yansıması üzerine ise kitaplar üniversite kütüphanesinden kaldırılmıştı.

Bölgedeki FETÖ tehdidine karşı Türkiye ise tüm kurumlarıyla mücadele veriyor. O kurumlardan biri de Maarif Vakfı.

Maarif Vakfı, Saraybosna'da açtığı okullarla bölgedeki gençlerin kaliteli bir eğitim alması için çalışıyor. FETÖ'nün gerçek yüzünü görenler, bu okullara kayıt oluyor, yakınlarını da FETÖ gerçeğine karşı uyarıyor.

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Saraybosna Eğitim Geliştirme Vakfı (Sedef) Başkanı Hasan Topaloğlu.

"ALİYA İZZETBEGOVİÇ'İN TALEBİ YERİNE GETİRİLDİ"

FETÖ kuruluşlarına karşı doğru ve kaliteli bir alternatif teşkil eden bir diğer kurum ise SEDEF Vakfına bağlı Uluslararası Saraybosna Üniversitesi.

Saraybosna Eğitim Geliştirme Vakfı (Sedef) Başkanı Hasan Topaloğlu Sedef Vakfı'nın 2003'te Aliya İzzetbegoviç'in "Türk kardeşlerimiz burada bir üniversite kursun. Gençlerimiz daha yakın olsun. İki ülke arasında gelecek için sağlam bir köprü kurulsun." sözleri üzerine Bosna Hersek’te eğitime katkı vermek amaçlı kurulduğunu söyledi. Topaloğlu, "Vakfı kurmaktaki temel amacımız rahmetli Aliya İzzetbegoviç'in talebini yerine getirmekti." dedi. Bilge liderin bu talebini memnuniyetle karşılayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları 2001 yılında Sedef vakfını kurarak 2003 yılında üniversite ve 2004 yılında öğrencilerine kapılarını açmış oldu.

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Okulumuz Bosna Hersek'te önemli vazifeler görüyor diyen Hasan Topaloğlu "Zaman içerisinde Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Bosna'yı okullar vasıtasıyla rehin almasına engel olmak için açtığımız üniversite ve daha önce Maarif Vakfına devrettiğimiz ilk özel ilköğretim okulu bu anlamda çok önemli bir katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek’in en büyük Vakıf Üniversitesi olan IUS’ta, Hollanda, Brezilya, Çin, Rusya, Balkanlar, Orta Asya, Kafkasya, Körfez ve Kuzey Afrika ülkeleri dahil 50+ farklı ülkeden, 2000 öğrenci, ABD, Birleşik Krallık, Avustralya, Yeni Zelanda, Hindistan, Mısır, Türkiye gibi 25 farklı ülkeden gelen alanlarında uzman akademisyenlerden öğrenim görüyor. 3000’i aşkın IUS mezunu, dünyanın farklı bölgelerinde, alanlarında uzman olarak çalışmaktadır. 18 yıllık birikimini 5 farklı fakülte ve 18 farklı bölümde uluslararası ortamda ve İngilizce olarak öğrencilerine aktarıyor.

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IUS eğitimde disiplinlerarası yaklaşıma önem veren bir eğitim modeli uygulanıyor. Buna göre öğrenciler; birinci sınıfta, hangi fakültede olursa olsun (Mimarlık ve Hukuk Programı hariç) ortak üniversite dersleri alırlar. İkinci sınıfa başarıyla geçince seçtikleri fakültenin ortak derslerini alırlar. Bu arada, seçmeyi düşündükleri bölümünde içinde bulunduğu fakülte dersleri arasından, bölümleri ile ilgili dersler başta olmak üzere seçim yaparlar.

Dünya Üniversiteler Birliği ve Avrupa’nın en büyük üniversiteler ağı Avrupa Üniversiteler Birliği üyesi olan IUS, Erasmus+ ve Mevlana değişim programları ile Bosna Hersek’ten en fazla öğrenci gönderen ve ağırlayan üniversite olma özelliği taşıyarak, ABD, Avrupa, Orta Doğu, Uzak Doğu menşeli üniversitelerle yüzlerce değişim anlaşması imzalamıştır.

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Saraybosna en güzel yerleşim yerlerinden biri olan Ilıcada 73 dönüm arazi üzerinde inşa edilen çok şık binalarla hem eğitim öğretim faaliyetleri yürütülmekte hem de öğrenciler için barınma amacıyla yurtlar yapılmıştır. YÖK tarafından tanınan İstanbul Teknik Üniversite ile 4 Bölümde (Elektrik ve Haberleşme, Mimarlık, Makine Mühendisliği ve İktisat) İstanbul Üniversite ile de üç bölümde çift diploma programı mevcut olan Saraybosna Üniversitesi 2014 yılında batı Balkanların en iyi Üniversitesi olmuştur.

ERDOĞAN'A ONURSAL DOKTORA DİPLOMASI

Uluslararası Sarayborna Üniversitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Onursal Doktora Diploması vermişti. Cumhurbaşkanı törende yaptığı konuşmada şunları söylemişti:

“Özellikle böyle bir etkinlik vesilesiyle sizinle olmak beni çok mutlu etti. Bugün bana verdiğiniz unvanı onurla taşıyacağım. İçinde yaşadığımız bu zamanda, kapsamlı eğitime sahip genç liderlere ihtiyacımız var. Bosna-Hersek, geleceğini bırakabileceği gençlere ihtiyaç duyuyor. Biz de bu düşünceden yola çıkarak farklı bilimler ve konular üzerinde çalışarak bilgileriyle ülkelerini güçlendiren öğrencilere burs veriyoruz. Bugün, gençlerin eğitimi için en iyisini vizyon edinen Saraybosna Eğitim Geliştirme Vakfı’nın (SEDEF) misafiri olmaktan memnuniyet duymaktayım. SEDEF, ilkokul ve liseden üniversiteye kadar bütün kademelerde eğitim vermektedir. Benim gençlere tavsiyem şudur: Üniversitede aldığınız klasik eğitimle yetinmeyin. Büyük işler yapın, ancak bunu yapabilmek için de karınca gibi çalışın.”