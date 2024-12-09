Boşnak lider Becirovic'ten altı şehit için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı

Boşnak lider Becirovic, Isparta'da meydana gelen helikopter kazası sonucu şehit olan altı asker için Türkiye'ye taziye mesajı gönderdi.
Isparta'da eğitim uçuşu sırasında askeri helikopterin düşmesi sonucu altı asker şehit oldu. Kahreden kazanın ardından Bosna Hersek, Türkiye'nin acısını paylaştı. Altı şehit için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderen Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic, "Dost Türkiye Cumhuriyeti halkının acısını içtenlikte paylaşıyorum." ifadesini kullandı.
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi
Denis Becirovic
, Isparta'da
eğitim uçuşu
sırasında meydana gelen
helikopter kazası
nda şehit olan 6 asker için
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a taziye mesajı gönderdi.
Becirovic
, mesajında, Isparta'da meydana gelen kazada
şehit olan askerler
için derin üzüntü duyduğunu belirtti.
Şehitlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunan Becirovic, "
Dost Türkiye Cumhuriyeti halkının acısını içtenlikte paylaşıyorum."
ifadesini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı, Isparta'da eğitim uçuşu yapan
UH-1 tipi
helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 6 askerin şehit olduğunu duyurmuştu.
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