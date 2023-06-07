Bosnalı Hırvat lider Komsic: Türkiye bölgede herkesin güvenini kazanmış bir ülke

"Bosna Hersek'te giderek önem kazanan bir nokta var ki o da Türkiye’nin Batı Balkanlar’daki güçlü siyasi etkisi, daha doğrusu sürekli çatışma ve tehlike olasılığı olan bir bölgede sorunların çözümündeki etkisi diyebilirim. Türkiye bölge ülkelerinin tamamında otorite sahibi ve herkesin güvenini kazanmış bir ülke."