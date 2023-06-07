Bosnalı Hırvat lider Komsic: Türkiye bölgede herkesin güvenini kazanmış bir ülke

Bosnalı Hırvat lider Zeljko Komsic
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılmak için Ankara'ya gelen Komsic, Bosna Hersek-Türkiye ilişkilerini ve beklentilerini anlattı.
Türkiye’nin, Batı Balkanlar’ın istikrarında aktif rol oynadığına dikkati çeken Komsic, Bosna Hersek başta olmak üzere bölgede etkisinin giderek arttığını ve bunun da ABD, İngiltere ve AB ülkelerinde bir tür hayal kırıklığı yarattığını ifade etti.
Komsic, beklentilerin Bosna Hersek ve Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenerek devam edeceği yönünde olduğunun altını çizdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son seçimdeki galibiyetinin ikili ilişkilerin daha iyi olacağı yönünde umut verdiğini söyleyen Komsic, şunları kaydetti:
- "Bosna Hersek'te giderek önem kazanan bir nokta var ki o da Türkiye’nin Batı Balkanlar’daki güçlü siyasi etkisi, daha doğrusu sürekli çatışma ve tehlike olasılığı olan bir bölgede sorunların çözümündeki etkisi diyebilirim. Türkiye bölge ülkelerinin tamamında otorite sahibi ve herkesin güvenini kazanmış bir ülke."