Böyle hırsızlık görülmedi: Yemek yaptı çamaşırları astı üzerine ev sahibine not bıraktı

16 Temmuz'da gerçekleşen olayda, 36 yaşındaki Damian Wojnilowicz, bir kadının evine girerek çamaşırlarını astı, alışverişini yerleştirdi ve mutfakta yemek yaptı.





Kadın, işten eve döndüğünde bahçedeki eşyaların yerinin değiştirilmiş olduğunu fark etti. Geri dönüşüm kutusu boşaltılmış, hatta kuş yemlikleri bile doldurulmuştu.





Evde ise daha da şaşırtıcı detaylar vardı. Dolaptan çıkarılan malzemelerle bir yemek hazırlanmış, alışveriş torbasındaki ürünler buzdolabına yerleştirilmişti.





Eski mutfak eşyaları çöpe atılmış, yerine yenileri konulmuştu.





Diş fırçalarının başlıkları değiştirilmiş, oturma odasında ise bir kase dolusu şeker bulunmuştu.





Hırsızın, "Endişelenme, mutlu ol, yemek ye" yazılı bir not bıraktığı da belirtildi.





Kadın, bu olayın ardından evinde kalmaya korktuğunu ve bir süre arkadaşında yaşadığını söyledi.





Başka bir evde de duş alıp kıyafetlerini yıkadı

Wojnilowicz, 29 Temmuz'da başka bir evde daha hırsızlık yaptı. Evin sahibi, cep telefonuna gelen güvenlik kamerası uyarısıyla Wojnilowicz’in bahçede dolaştığını fark etti.





Wojnilowicz, duş alıp kıyafetlerini yıkamış, yiyecek ve içecek tüketmişti. Sıcak su havuzu da kirli bırakılmıştı.





Hırsızın evde olduğunu fark eden ev sahibi, damadını eve gönderdi.





Wojnilowicz sarhoş bir halde elinde bir kadehle evden çıktı, ancak kısa süre sonra yakalandı. DNA’sı ilk olay yerinde bulunarak kimliği tespit edildi.





Mahkemede, Wojnilowicz’in evsiz olduğu ve zor bir dönemden geçtiği, mağdurlardan özür dilediği belirtildi.





Wojnilowicz, iki hırsızlık suçlamasını kabul etti ve Cardiff Kraliyet Mahkemesi tarafından 22 ay hapis cezasına çarptırıldı.





Hakim Christian Jowett, bu olayların mağdurların evlerine ciddi bir müdahale olduğunu ifade etti.





Wojnilowicz’in daha önce de saldırı, kamu düzenini bozma ve teslim olmama gibi dört sabıkası bulunduğu öğrenildi.







