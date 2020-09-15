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Dünya Bozcaada yetişti Mehmetçik Lübnanda 36 mülteciyi kurtardı
ORTADOĞU

​Bozcaada yetişti: Mehmetçik Lübnan’da 36 mülteciyi kurtardı ​

Bozcaada yetişti: Mehmetçik Lübnan’da 36 mülteciyi kurtardı

BM Lübnan Geçici Barış Gücü’nde (UNIFIL) görev yapan TCG Bozcaada korvetinin personeli Lübnan açıklarında içinde 36 kişinin bulunduğu bir göçmen teknesi tespit etti. Mülteciler, UNIFIL ile koordineli bir şekilde kurtarıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Göçmenlerden birinin yolculuk esnasında hayatını kaybettiği belirlendi. Durumu kritik olan bir çocuk ise hemen tedaviye alındı.
Göçmenlerden birinin yolculuk esnasında hayatını kaybettiği belirlendi. Durumu kritik olan bir çocuk ise hemen tedaviye alındı.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan açıklarında görev yapan TCG Bozcaada Korveti, açık denizdeki göçmenleri kurtardı. 10 gün önce yaşanan olayda, açık denizdeki tekne korvet personelinin dikkati sayesinde tespit edildi. 1’i ölü 37 kişinin bulunduğu ahşap teknede 5 çocuk ile 10 da kadın göçmenin olduğu görüldü. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Yasadışı yollardan göç etmeye çalışan teknedekilerden sağlık durumu kritik olan bir çocuk derhal TCG Bozcaada’nın revirinde tedaviye alındı. Tehlikeli bir yolculuğa çıkan göçmenler TCG Bozcaada personelimizin dikkati sayesinde tespit edilerek, UNIFIL makamları ile koordineli şekilde kurtarıldı” ifadelerine yer verildi.

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