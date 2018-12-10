Dünya Brexit çıkmazı AB anlaşmasız senaryoya hazırlanacak
AVRUPA

Brexit çıkmazı: AB 'anlaşmasız' senaryoya hazırlanacak

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere'deki Brexit oylamasının ertelenmesine ilişkin "Brexit anlaşmasını ve tedbir maddesini tekrar müzakere etmeyeceğiz. İngiltere'nin onaylama sürecini nasıl kolaylaştırabileceğimizi ele alabiliriz. Zaman daralıyor, bu nedenle AB'nin 'anlaşmasız' senaryoya ne kadar hazır olduğunu da ele alacağız" dedi.

AA
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit Anlaşması'nın parlamentoda oylanmasını ertelemesinin ardından birliğin "anlaşmasız" senaryoya hazırlanacağını duyurdu.

Donald Tusk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 13-14 Aralık'ta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'ne Brexit'in gündem olarak eklendiğini açıkladı.

Tusk, paylaşımında "Brexit anlaşmasını ve tedbir maddesini tekrar müzakere etmeyeceğiz. İngiltere'nin onaylama sürecini nasıl kolaylaştırabileceğimizi ele alabiliriz. Zaman daralıyor, bu nedenle AB'nin 'anlaşmasız' senaryoya ne kadar hazır olduğunu da ele alacağız." ifadesini kullandı.

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında konuşan May, yarın yapılması öngörülen Brexit Anlaşması oylamasını "tedbir maddesine" yönelik eleştirileri dikkate alarak ertelediğini açıklamış, AB Liderler Zirvesi'nde muhataplarından "tedbir maddesi" ile ilgili kaygıları giderecek "teminatlar" almayı deneyeceğini kaydetmişti.

"Tedbir maddesi" AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'nin parçası olan Kuzey İrlanda arasında Brexit sonrasında fiziki sınır oluşmasını engellemeyi amaçlıyor.

"Tedbir maddesi"yle İngiltere'nin bütünü, belirsiz bir süre için AB ile Gümrük Birliği içinde kalacak. İngiltere'nin tek yanlı olarak çekilemeyeceği bu düzenleme içinde ülke bazı AB kurallarına da tabi olmayı sürdürecekti. "Tedbir maddesinin" AB ile daha yakın bir ilişki içinde kalmasını öngördüğü Kuzey İrlanda ile İngiltere arasında mal dolaşımında ise "düzenleyici kontroller" yapılacaktı.

İngiltere'deki Brexit oylaması ertelendi
DÜNYA
İngiltere'deki Brexit oylaması ertelendi

AB tekrar Brexit müzakere etmeyecek
DÜNYA
AB tekrar Brexit müzakere etmeyecek

AB'den kritik Brexit açıklaması
DÜNYA
AB'den kritik Brexit açıklaması

/**/
Geri adım attı

Geri adım attı

Macron: Ekonomik ve sosyal olağanüstü hal ilan edeceğim
ABD'ye Huawei misillemesi

ABD'ye Huawei misillemesi

​Çin, Apple'ın bazı modellerinin satışını yasakladı.
Brexit 2019'a kalıyor

Brexit 2019'a kalıyor

​İngiltere parlamentosunda oylama ertelendi.
Meclis'te gerginlik

Meclis'te gerginlik

​Bütçe görüşmeleri sırasındaki tartışma kavgaya dönüştü.
Kritik görüşme yarın

Kritik görüşme yarın

​Erdoğan ile Bahçeli saat 16.00'da bir araya gelecek.
Kuvvetli yağacak

Kuvvetli yağacak

Marmara ve Karadeniz için uyarı yapıldı.
Profesöreitibar suikastı

Profesöreitibar suikastı

​35 yıllık akademisyen sosyal medyada linç edildi, sonra da görevinden alındı.
30 metrelik kebap dünya rekoru kırdı

30 metrelik kebap dünya rekoru kırdı

​Hasan Usta'nın sıra dışı dürümü ilgi gördü.

Seçimleri konuşmadık

Seçimleri konuşmadık

​Abdullah Gül'den Kılıçdaroğlu görüşmesine ilişkin açıklama.
Başımızınüstünde yeri var

Başımızınüstünde yeri var

Bahçeli'den Binali Yıldırım'ın adaylığı hakkında açıklama.
'FETÖ'den tutuklandı

'FETÖ'den tutuklandı

​Tarihçi yazar Talha Uğurluel adliyeye sevk edilmişti.
Hapisleri istendi

Hapisleri istendi

​Sözcü yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru dahil 5 kişi hakkında FETÖ'den iddianame hazırlandı.
Avrupa medyası şimdi de yayınlasın

Avrupa medyası şimdi de yayınlasın

Erdoğan'dan Gezi'yi canlı yayınlayıp Paris'i görmeyenlere tepki.
Cambaz'ın kanı yerde kalmadı

Cambaz'ın kanı yerde kalmadı

Yeni Şafak Foto Muhabiri Mustafa Cambaz'ın katillerine ceza yağdı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.