Dünya Brexit sonrası İngiliz ordusu Kuzey Kutbundaki varlığını artıracak
AVRUPA

'Brexit' sonrası İngiliz ordusu Kuzey Kutbu'ndaki varlığını artıracak

'Brexit' sonrası İngiliz ordusu Kuzey Kutbu'ndaki varlığını artıracak

İngiltere Kuzey Kutbu bölgesinde askeri varlığını gelecek 10 yıl içinde artıracak. Norveç'te eğitilecek İngiliz deniz piyadelerinin yanı sıra "denizaltı avcısı" İngiliz uçakları da gelecek yıldan itibaren bölgede devriye gezecek.

Haber Merkezi AA
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ARŞİV

İngiltere'nin Kuzey Kutbu bölgesinde askeri varlığını gelecek 10 yıl içinde artıracağı bildirildi.

İngiliz Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, Savunma Bakanı Gavin Williamson dün Norveç'in kuzeyindeki Bardufoss deniz üssünde İngiliz askerlerini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında gazeteye açıklamalarda bulunan Williamson, ülkesinin başlattığı 10 yıllık program çerçevesinde her yıl bin deniz piyadesini Norveç'te bu ülkeyle iş birliği halinde eğiteceğini ve tugay ölçeğinde bir güç oluşturacağını söyledi.

Gelecek yıldan itibaren İngiltere'nin Rus denizaltılarına karşı 9 adet "denizaltı avcısı" P8 Poseidon deniz devriye uçağının da Kuzey Kutbu bölgesinde ilk görevine başlayacağı bilgisini veren Williamson, "Gerek sıfırın altındaki ortamlarda becerilerimizi Norveçli ortaklarımızdan öğrendiklerimizle geliştirerek, gerekse Poseidon uçaklarıyla denizaltı tehditlerini tarayarak, yeni meydan okumalara karşı teyakkuz halinde kalacağız." diye konuştu.

Williamson geçen hafta da Rusya ve Çin'in eylemlerinin "savaş ile barış arasındaki sınırı bulanıklaştırdığını" savunarak, İngiltere'nin, "küresel İngiltere" anlayışına uygun bazı durumlarda müdahalede bulunmaya ihtiyaç duyabileceğini söylemişti.

İngiltere ile Rusya arasındaki ilişkiler 2014'te yapılan Kırım referandumundan sonra gerilmişti.

İki ülkenin ilişkilerindeki gerilim, İngiliz istihbaratı için çalışan Rus çifte ajan Sergey Skripal ile kızının geçen yıl İngiltere'nin Salisbury kentinde kimyasal bir maddeyle zehirlenmesinin ardından iyice tırmanmıştı.

  • Olaya tepki olarak İngiltere öncülüğünde bazı batılı ülkeleri toplamda 100'den fazla Rus diplomatı sınır dışı etmişti. İngiliz uçaklarıyla Rus uçakları geçen aylarda Karadeniz üzerinde çeşitli defalar karşılaşırken, İngiliz donanması da Manş Denizinden geçen Rus gemilerini, bölgeye sevk ettiği gemilerle yakından izliyor.
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